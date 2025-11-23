Китайская компания BYD выпустила самый быстрый серийный электромобиль в мире U9 Xtreme, но их будет произведено всего 30 штук

Электрический гиперкар YANGWANG U9 Xtreme компании BYD, выпущенный ограниченным тиражом, теперь официально становится самым быстрым серийным автомобилем на планете. Главным достижением автомобиля является его максимальная скорость в 496,22 км/ч, которую обеспечивает четырехмоторная силовая установка мощностью около 3000 л.с.

Этого достаточно, чтобы обогнать Bugatti Chiron. Китайский автомобиль также показал время прохождения круга на Нюрбургринге в 6:59.157 минуты. В настоящее время планируется выпустить всего 30 моделей YANGWANG U9 Xtreme, что практически гарантирует им статус коллекционного автомобиля еще до того, как первый покупатель сядет за руль.

Внутри автомобиля находится полностью переработанная версия системы E⁴ AWD от BYD, модернизированный кузовной контроль DiSus-X, специальная система aero, а сам кузов покрыт углеродным волокном. Большие крылья, вентилируемый капот и огромный задний диффузор не просто так выставлены напоказ — они помогают сохранять устойчивость автомобиля при разгоне почти до 500 км/ч.

Торможение обеспечивается суппортами из титанового сплава в сочетании со специальным карбон-керамическим комплектом, а полусликовые шины GitiSport e·GTR2 PRO обеспечивают высочайшее сцепление с дорожным полотном на максимальной скорости. В основе автомобиля лежит новая аккумуляторная батарея 30C Blade, разработанная специально для экстремальных нагрузок. В ней используется двухслойная система охлаждения и элементы с низким сопротивлением, которые обеспечивают мгновенный сброс энергии. Что касается цены, то конкретных цифр пока нет.