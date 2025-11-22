Тип используемых графических ядер будет зависеть от конкретной модели процессора

Недавние графические исправления для Linux позволили предположить, что процессоры Intel Nova Lake будут комплектоваться графикой Xe3P, которая стоит на ступень выше iGPU Xe3, используемой в Panther Lake и Wildcat Lake. В статьях о ядре и Mesa для Xe3P упоминалась линейка Nova Lake, что многие восприняли как доказательство перевода компанией Intel своего клиентского iGPU на ту же архитектуру, что и для центров обработки данных Crescent Island.

Новый анализ сновидения сайта Coelacanth's Dream указывает на иную картину. Изменения в cm-компиляторе Intel сопоставляют идентификаторы устройств Nova Lake (nvl-u, nvl-h, nvl-s, nvl-hx, nvl-ul) с версиями GMD 30.4.4 и 30.5.4. GMD расшифровывается как "Графический медиа-дескриптор". Поддержка Xe3P появилась в отдельном обновлении с GMD 35.11.0, другим поколением аппаратного обеспечения. Это согласуется с более ранними утечками, в которых уже говорилось, что мобильная линейка Nova Lake использует графику Xe3, а не Xe3P.

Для Xe3P Intel добавляет новые инструкции XMX в DPA (matrix multiply and accumulate), охватывающий форматы FP8, FP4 и микромасштабирования MXFP4 и MXFP8. Эти форматы, ориентированные на ИИ, присутствуют в графическом процессоре Crescent Island Xe3P, но в Nova Lake их поддержка не указана. Это говорит о том, что линейка Nova Lake повторно использует ядро Xe3, используемое в Panther Lake и Wildcat Lake, в то время как ядра Xe3P по-прежнему ориентированы на центры обработки данных и, возможно, на будущие дискретные графические карты.

Эта путаница заставила сотрудником портала Videocardz.com обратиться к своим источникам за информацией о графике в процессорах Nova Lake. Очевидно, что процессоры следующего поколения от Intel будут использовать сочетание ядер Xe3 и Xe3p, так что оба сообщения соответствуют действительности. Причина, по которой исправления для компилятора не предполагают поддержку Xe3p, заключается в том, что они предназначены только для некоторых вариантов Nova Lake.

Серия Nova Lake действительно разделена на варианты U/H/S/HX/UL, и, как правило, это разделение должно относиться и к GPU. Большинство из них будут использовать графический процессор Xe3, в то время как Xe3p войдет в состав Nova Lake-H с конфигурацией из 12 ядер Xe3p, которая станет преемницей грядущей версии Panther Lake с 12 ядрами Xe3.

В моделях Nova Lake-U (с низким энергопотреблением), H (для игровых ноутбуков с дискретными графическими процессорами), HX и S (для настольных компьютеров) будут использоваться версии ядер Xe3. Информация, полученная от компилятора, предполагает, что, по крайней мере, некоторые варианты серии "U" также могут включать ядра Xe3p.