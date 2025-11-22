Сайт Конференция
goldas
Процессоры Intel Nova Lake получат встроенную графику Xe3 и Xe3p
Тип используемых графических ядер будет зависеть от конкретной модели процессора

Недавние графические исправления для Linux позволили предположить, что процессоры Intel Nova Lake будут комплектоваться графикой Xe3P, которая стоит на ступень выше iGPU Xe3, используемой в Panther Lake и Wildcat Lake. В статьях о ядре и Mesa для Xe3P упоминалась линейка Nova Lake, что многие восприняли как доказательство перевода компанией Intel своего клиентского iGPU на ту же архитектуру, что и для центров обработки данных Crescent Island.

Новый анализ сновидения сайта Coelacanth's Dream указывает на иную картину. Изменения в cm-компиляторе Intel сопоставляют идентификаторы устройств Nova Lake (nvl-u, nvl-h, nvl-s, nvl-hx, nvl-ul) с версиями GMD 30.4.4 и 30.5.4. GMD расшифровывается как "Графический медиа-дескриптор". Поддержка Xe3P появилась в отдельном обновлении с GMD 35.11.0, другим поколением аппаратного обеспечения. Это согласуется с более ранними утечками, в которых уже говорилось, что мобильная линейка Nova Lake использует графику Xe3, а не Xe3P.

Для Xe3P Intel добавляет новые инструкции XMX в DPA (matrix multiply and accumulate), охватывающий форматы FP8, FP4 и микромасштабирования MXFP4 и MXFP8. Эти форматы, ориентированные на ИИ, присутствуют в графическом процессоре Crescent Island Xe3P, но в Nova Lake их поддержка не указана. Это говорит о том, что линейка Nova Lake повторно использует ядро Xe3, используемое в Panther Lake и Wildcat Lake, в то время как ядра Xe3P по-прежнему ориентированы на центры обработки данных и, возможно, на будущие дискретные графические карты.

Эта путаница заставила сотрудником портала Videocardz.com обратиться к своим источникам за информацией о графике в процессорах Nova Lake. Очевидно, что процессоры следующего поколения от Intel будут использовать сочетание ядер Xe3 и Xe3p, так что оба сообщения соответствуют действительности. Причина, по которой исправления для компилятора не предполагают поддержку Xe3p, заключается в том, что они предназначены только для некоторых вариантов Nova Lake.

Серия Nova Lake действительно разделена на варианты U/H/S/HX/UL, и, как правило, это разделение должно относиться и к GPU. Большинство из них будут использовать графический процессор Xe3, в то время как Xe3p войдет в состав Nova Lake-H с конфигурацией из 12 ядер Xe3p, которая станет преемницей грядущей версии Panther Lake с 12 ядрами Xe3.

В моделях Nova Lake-U (с низким энергопотреблением), H (для игровых ноутбуков с дискретными графическими процессорами), HX и S (для настольных компьютеров) будут использоваться версии ядер Xe3. Информация, полученная от компилятора, предполагает, что, по крайней мере, некоторые варианты серии "U" также могут включать ядра Xe3p.

#intel #видеокарты #процессоры #процессоры intel #видеокарты intel #видеокарты intel arc #nova lake #xe3 #процессоры нового поколения #xe3p
Источник: videocardz.com
Сейчас обсуждают

Mekanika
10:35
По стелсу потопить к хуям эти корыта. Сразу тишина и спокойствие настанет ... на какое-то время.
НАТО отрабатывает нанесение ударов по восточному флангу в рамках учений Neptune Strike
_ErOp_
10:31
Ощущение, что ребята только во времена ддр5 комп увидели. Это общеизвестная информация как бы, 2 планки быстрее одной. Так было 20 лет назад, так будет ещё через 20.
В Hardware Unboxed протестировали ПК с одним и двумя модулями ОЗУ и выявили падение fps в ряде игр
Redneck_prm
09:59
>>> Другой вопрос, пойдет Valve на это или нет. Не пойдет. Этот новый Steam Machine - всего лишь ПК. И выбрасывать на рынок ПК по цене заметно ниже рыночной, да без моржа, приведет к тому, что его б...
Подробный анализ Steam Machine от Valve — истинные цели проекта нового ПК от Гейба Ньюэлла
Евгений Шрайнер
09:06
Так, россияне как и украинцы собственно тоже вымирают. Просто смотреть коэффицент рождаемости и старение населения. Да в том же Китае проблемы с рождаемость и старением населения Скоро весь мир ис...
Великобритания готова потратить $130 млн на развёртывание войск на территории Украины
Сергей Анатолич
08:31
Кинжал вас настигнет, британцы! Так что лучше оставайтесь на своём сраном острове и медренно вымирайте как и все еуропейцы.
Великобритания готова потратить $130 млн на развёртывание войск на территории Украины
Дмитрий Патрушев
07:58
Пока интел чпокает тебя
Intel Core Ultra 7 270K Plus и Ultra 5 250K Plus семейства Arrow Lake Refresh получат больше ядер
Сергей Иншаков
07:08
Главное чтобы интел как положено начпокал все хламудэ🥱
Intel Core Ultra 7 270K Plus и Ultra 5 250K Plus семейства Arrow Lake Refresh получат больше ядер
Андрей Жуков
06:22
Вобщем целый год без ОЗУ. Как недавно с видеокартами от майнинга.
MLID: Проблемы в поставках памяти DDR5 будут продолжаться до декабря 2026 года
El Grechko
05:40
Обещают одно преимущество перед ПК - поддержку CEC, говорят аппаратная модификация потребовалась, так что просто аналог ты не соберёшь. О преимуществах перед консолями и говорить нечего, всё-таки библ...
Подробный анализ Steam Machine от Valve — истинные цели проекта нового ПК от Гейба Ньюэлла
HP91
05:28
гляди и в 2100 году уже будет эксплуатироваться)
Импортозамещённый МС-21 совершил пока лишь 7,8% сертификационных полётов
