Недавние графические исправления для Linux позволили предположить, что процессоры Intel Nova Lake будут комплектоваться графикой Xe3P, которая стоит на ступень выше iGPU Xe3, используемой в Panther Lake и Wildcat Lake. В статьях о ядре и Mesa для Xe3P упоминалась линейка Nova Lake, что многие восприняли как доказательство перевода компанией Intel своего клиентского iGPU на ту же архитектуру, что и для центров обработки данных Crescent Island.
Новый анализ сновидения сайта Coelacanth's Dream указывает на иную картину. Изменения в cm-компиляторе Intel сопоставляют идентификаторы устройств Nova Lake (nvl-u, nvl-h, nvl-s, nvl-hx, nvl-ul) с версиями GMD 30.4.4 и 30.5.4. GMD расшифровывается как "Графический медиа-дескриптор". Поддержка Xe3P появилась в отдельном обновлении с GMD 35.11.0, другим поколением аппаратного обеспечения. Это согласуется с более ранними утечками, в которых уже говорилось, что мобильная линейка Nova Lake использует графику Xe3, а не Xe3P.
Для Xe3P Intel добавляет новые инструкции XMX в DPA (matrix multiply and accumulate), охватывающий форматы FP8, FP4 и микромасштабирования MXFP4 и MXFP8. Эти форматы, ориентированные на ИИ, присутствуют в графическом процессоре Crescent Island Xe3P, но в Nova Lake их поддержка не указана. Это говорит о том, что линейка Nova Lake повторно использует ядро Xe3, используемое в Panther Lake и Wildcat Lake, в то время как ядра Xe3P по-прежнему ориентированы на центры обработки данных и, возможно, на будущие дискретные графические карты.
Эта путаница заставила сотрудником портала Videocardz.com обратиться к своим источникам за информацией о графике в процессорах Nova Lake. Очевидно, что процессоры следующего поколения от Intel будут использовать сочетание ядер Xe3 и Xe3p, так что оба сообщения соответствуют действительности. Причина, по которой исправления для компилятора не предполагают поддержку Xe3p, заключается в том, что они предназначены только для некоторых вариантов Nova Lake.
Серия Nova Lake действительно разделена на варианты U/H/S/HX/UL, и, как правило, это разделение должно относиться и к GPU. Большинство из них будут использовать графический процессор Xe3, в то время как Xe3p войдет в состав Nova Lake-H с конфигурацией из 12 ядер Xe3p, которая станет преемницей грядущей версии Panther Lake с 12 ядрами Xe3.
В моделях Nova Lake-U (с низким энергопотреблением), H (для игровых ноутбуков с дискретными графическими процессорами), HX и S (для настольных компьютеров) будут использоваться версии ядер Xe3. Информация, полученная от компилятора, предполагает, что, по крайней мере, некоторые варианты серии "U" также могут включать ядра Xe3p.