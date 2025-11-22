Новинка, вероятно, является переименованным планшетом Xiaomi Pad 7 с некоторыми изменениями в дизайне и характеристиках

26 ноября суббренд компании Xiaomi - POCO представит на глобальном рынке смартфоны POCO F8 Pro и POCO F8 Ultra, а также новый планшет POCO Pad X1. За последние несколько дней компания опубликовала несколько коротких тизеров, подтверждающих ключевые характеристики устройств.

Планшет POCO Pad X1 будет представлен в сером и синем цветах. На его задней панели установлен квадратный модуль камеры с основным 13-мегапиксельным объективом и светодиодной вспышкой. По бокам новинки расположены кнопка включения, решетки динамиков и еще одна дополнительная физическая кнопка.

Бренд POCO подтвердил, что за работу планшета отвечает однокристальная система Snapdragon 7+ Gen 3. Планшет будет оснащен дисплеем с разрешением 3,2K с частотой обновления 144 Гц. Представители POCO описывают дисплей как "кристально чистый" и заявляют, что он будет поддерживать технологию Dolby Vision Atmos. Ранее планшет Pad X1 уже побывал на платформе Geekbench. В её базе данных было представлено устройство под управлением Android 15 с 8 ГБ оперативной памяти. Результаты тестирования соответствовали ожидаемой производительности чипсета Snapdragon 7+ Gen 3.

Согласно сообщениям, POCO Pad X1 может представлять собой переименованный и немного измененный Xiaomi Pad 7. Если это соответствует действительности, то аппаратное обеспечение планшета может быть аналогично устройству Xiaomi, который оснащен 11,2-дюймовым дисплеем с разрешением 3,2K с нанотекстурой, частотой обновления 144 Гц и функциями защиты от бликов и отражения. Дисплей может похвастаться соотношением сторон 3:2, сертификацией TÜV Rheinland low blue light, поддержкой HDR 10 и Dolby Vision.

Кроме того, Xiaomi Pad 7 работает на чипсете Snapdragon 7 + Gen 3, имеет до 12 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель объемом до 256 ГБ. За автономность планшета отвечает аккумуляторная батарея на 8850 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Основная камера на задней панели имеет разрешение 13 Мп, а фронтальная камера может похвастаться датчиком на 8 Мп. Устройство работает под управлением Android 15 с собственной оболочкой HyperOS 2, включающей в себя множество функций с поддержкой искусственного интеллекта. Другие характеристики включают корпус из цельного куска металла толщиной 6,18 мм, массой 499 грамм, степень защиты IP52, интерфейсы Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, поддержку клавиатуры Focus и четыре динамика.