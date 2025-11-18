Ходят слухи, что AMD поднимет цены на графические процессоры как раз в тот момент, когда Radeon RX 9070 XT наконец смогла достичь рекомендованной розничной цены

В сообщении на китайском форуме Board Channels утверждается, что AMD уведомила партнеров о втором повышении цен на свои графические процессоры, на этот раз напрямую связанном с увеличением затрат на закупку памяти. В сообщении говорится, что AMD уже использовала небольшую корректировку в октябре, которая, однако, не повлияла на розничные цены, в то время как следующее повышение, как ожидается, будет более масштабным и охватит все модели, но дата пока не установлена.

В данном случае речь идет о рынке DRAM, который находится под сильным давлением из-за высокого спроса и крупных заказов от ведущих покупателей. Последние сообщения показывают, что цены на модули DDR5 выросли на целых 60% с сентября, при этом серверные модули емкостью 32 ГБ подскочили в цене со 149 до 239 долларов США, а контрактные цены на DRAM в целом выросли примерно на 170 процентов в годовом исчислении. Объем памяти GDDR6, используемой в видеокартах, также увеличился примерно на 30%.

Интересно, что слух появился как раз в тот момент, когда цены на Radeon RX 9070 XT стали приближаться к рекомендованным. В Соединенных Штатах, по крайней мере, одна модель ASRock Challenger недавно подешевела до официальной цены в 599 долларов. AMD пока не делала никаких публичных заявлений о ценах на новые графические процессоры. Такие слухи, полученные из первых рук, трудно проверить, и часто проходят недели, прежде чем в розничных ценах появляются какие-либо изменения.