Ожидается, что новинка будет анонсирована на мероприятии CES 2026

AMD готовит несколько новых процессоров с поддержкой технологии X3D для платформы AM5. Список растёт с каждым днём, а слухи о них исходят от самой компании AMD. Один из таких процессоров был указан в разделе драйверов. Это 6-ядерный процессор Ryzen 5 9600X3D, однако, пока ни один источник не подтвердил эту информацию.

Как недавно стало известно, Ryzen 5 9600X3D может быть не единственным 6-ядерным процессором, находящимся в разработке. Ryzen 5 7500X3D появился на сайтах розничных продавцов, это позволяет предположить, что вскоре он может стать самым дешёвым процессором с X3D для сокета AM5. AMD уже предлагает чип Ryzen 5 7600X3D с тактовой частотой 4,7 ГГц в режиме ускорения и 4,1 ГГц в базе. Согласно данным Geekbench, Ryzen 5 7500X3D будет иметь 4,6 ГГц в режиме ускорения и 4,0 ГГц в базе, означая, что новая модель начального уровня будет на 100 МГц медленнее.

Поскольку Ryzen 5 7600X3D не указан в официальном рейтинге, сравнивать этот результат не имеет смысла, но можно с уверенностью сказать, что геймеры не заметят какого-либо существенного снижения производительности из-за снижения частоты на 100 МГц. Ryzen 5 7600X3D имеет TDP 65 Вт, и AMD вряд ли изменит этот показатель. Хотя AMD пока не комментировала ни одну из новых моделей X3D, ожидается, что большинство из них будут анонсированы на мероприятии CES 2026 в начале января грядущего года.