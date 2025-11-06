Процессоры Intel Core Ultra 300 «Panther Lake» получат до 16 ядер, тактовую частоту 5,1 ГГц и графику Arc B390 Xe3

Intel обновила свои предварительные спецификации для будущих мобильных процессоров массового и премиум-класса. Первое, что стало известно сегодня, это максимальная частота Panther Lake - 5,1 ГГц. Некоторые источники утверждали, что она будет выше, но, похоже, Intel решила иначе. Эта цифра может зависеть от настроек энергопотребления и от производительности системы охлаждения.

Что касается наименований, то здесь всё сложнее. Ранее в утечках появлялись премиальные модели, такие как Core 3_8H. Теперь этот список был изменен, и в нем также есть чипы линейки Core 3_6H. В линейку 16-ядерных процессоров премиум-класса войдут такие варианты, как Core Ultra X9 386H, а также Core Ultra X7 368H.

Флагманский процессор имеет частоту 5,1 ГГц, 4 производительных ядра, 8 эффективных ядер и 4 LP-ядра. Модели X9 и X7 также будут включать интегрированную графику Arc B390 в полной конфигурации с 12 ядрами Xe3. Кроме того, есть еще одна модель с процессором Arc B370 и 10 ядрами Xe3: Core Ultra 5 338H. Остальные модели имеют либо 4 ядра Xe3, предназначенные для систем с дискретной графикой, либо 2 ядра Xe3 для бюджетного сегмента.

В показателях TDP для Panther Lake произошли изменения. Высококлассные модели будут поставляться с TDP по умолчанию 25 Вт и дополнительным максимальным TDP 65 Вт или 80 Вт (по выбору производителя). В 8- и 6-ядерном вариантах TDP по умолчанию составляет 25 Вт, а максимальное значение TDP - 55 Вт. Также сообщается, что Intel представит новый показатель под названием "Experience Based PL1", который не был упомянут в обзоре архитектуры на Tech Tour в сентябре.