Вполне возможно, что игровое устройство будет представлено в этот период по всему миру

Никакой обновленной информации о дате выпуска консоли Legion Go 2 из официальных источников пока не поступало, однако представитель Lenovo в Латинской Америке, похоже, уверен, что продажи начнутся примерно в сентябре этого года. Такой график может не соответствовать другим регионам, но, учитывая то, что известно официально и основываясь на предыдущих выпусках, эта дата кажется вполне логичной.

Официально Lenovo Legion Go 2 с Ryzen Z2 Extreme должна выйти в 2025 году. Профильные СМИ, видевшие прототип на выставке CES 2025, также сообщили, что он должен выйти к концу этого года. Оригинальная модель Go, в которой был представлен гибридный процессор Ryzen Z1 Extreme, была выпущена примерно в 3, 4-квартале, поэтому ожидается, что Legion Go 2 может использовать аналогичный график выхода.

Стоит отметить, что в отличие от недавно анонсированной консоли ROG Xbox Ally от ASUS, которая работает на оптимизированной версии Windows 11, Legion Go 2, как ожидается, не будет включать аналогичные оптимизации при запуске. Microsoft подтвердила, что работает с ASUS, но планирует расширить поддержку этих функций на другие устройства в следующем году.

Однако Lenovo имеет эксклюзивное партнерство с Valve, и SteamOS официально сертифицирована для их систем Legion Go S на базе Ryzen Z1 Extreme или Ryzen Z2 Go. Legion Go 2, будучи более дорогой моделью, как ожидается, не получит SteamOS на момент запуска.

Консоль Legion Go 2 оснащен 8,8-дюймовым OLED-дисплеем и съемными контроллерами. Ryzen Z2 Extreme обеспечивает более высокую производительность за счет архитектуры Zen 5 и улучшенной графики Radeon 890M с 16 вычислительными блоками. Аналогичное обновление APU также появится в ROG Xbox Ally.

Компания Lenovo еще не сообщила цены и полные характеристики возможных вариантов устройства. Цены на Legion Go S на официальных каналах просто абсурдны и составляют от 599 до 899 долларов США, поэтому версия Z2 Extreme, безусловно, будет ещё дороже.