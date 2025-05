Бразильский моддер увеличил память на старой видеокарте в два раза и получил хорошее увеличение производительности в играх.

Видеокарта, созданная бразильским моддером Пауло Гомесом и его командой, является уникальным экземпляром классического графического ускорителя, который изначально комплектовался всего 3,5 ГБ + 0,5 ГБ памяти. Поскольку современные игры всё больше предъявляют требования к памяти, новый мод дает возможность посмотреть, насколько действительно важен объем памяти даже на старом оборудовании.

Целью игровых тестов было определить влияние обновленной памяти на различные игры, включая Cyberpunk 2077, GTA V и Red Dead Redemption 2. В нескольких старых играх производительность оставалась практически неизменной между версиями GTX 970 с 4 ГБ и 8 ГБ. Однако ситуация начала меняться с переходом к более новым и требовательным играм. Такие игры, как Horizon Forbidden West и The Last of Us Part II, показали значительное улучшение производительности до 40% на модели на 8 ГБ.

Сравнение GeForce GTX 970 4 ГБ и 8 ГБ:

• Red Dead Redemption 2 (без разницы);

• GTA 5 Enhanced (без разницы);

• Counter Strike 2 (3%);

• Plague Tale Requiem (без разницы);

• Cyberpunk 2077 Low (5%);

• Cyberpunk 2077 High (16%);

• Horizon Forbidden West в DLC Burning Shores (40%);

• Last of Us Part 2 Remastered (24%).

В видео поднимается спор, который ведут пользователи о том, достаточно ли 8 ГБ видеопамяти в настоящее время, особенно на новых графических процессорах среднего уровня. Очень удивляет то, что GTX 970 из далекого прошлого лучше работает с 8 ГБ вместо, чем с 4 ГБ. Таким образом если эта старая карта получает реальный прирост от большего количества памяти то, что говорить о новых графических ускорителях.

Однако тесты показывают, что дело не только в большем количестве памяти, но также зависит от того, насколько мощным является графический процессор. Но все же, если при игре в режиме 1080p, 8 ГБ памяти пока что достаточно, не стоит ожидать, что она будет и дальше показывать достаточную производительность, если планируется играть в более требовательные игры или на более высоких разрешениях. В этом случае 12 ГБ или больше памяти станут более разумным выбором.