Релиз ремастера оригинальной игры 2006 года состоится одновременно на всех актуальных игровых платформах уже этим летом

Оригинальная игра Gears of War возвращается на экраны геймеров, причем не только для владельцев консолей Xbox. Gears of War: Reloaded является полный ремастером блокбастера 2006 года, выходит 2 августа на PlayStation 5, сервисе цифровой дистрибуции Steam и том, что Microsoft называет Xbox PC, в дополнение к устройствам Xbox Series X/S, а также Xbox Cloud Gaming. Таким образом франшиза Gears of War официально становится многоплатформенной.

Gears of War: Reloaded является полноценной версией Gears of War: Ultimate Edition, получившей обновленную 4K графику, многопользовательским режим 120 FPS, кросс-платформенный режим игры и общий игровой прогресс на всех устройствах. Независимо от того, использует ли пользователь PlayStation, Steam или любую поддерживаемую консоль Xbox, это будет та же игра, включая кооперативную кампанию и многопользовательский режим на 8 игроков.

На Xbox и ПК игра также станет частью Game Pass в первый день, а поклонники консолей Xbox, у которых уже есть цифровое издание Ultimate Edition, получат версию Reloaded абсолютно бесплатно. Пользователи могут добавить игру в список желаний уже сейчас на PS5, Xbox Series X|S, Xbox PC и в Steam.

Характеристики Gears of War: Reloaded:

• Поддержка разрешения 4K;

• 60 кадров в секунду в режиме кампании;

• 120 кадров в секунду в многопользовательском режиме;

• Расширенный динамический диапазон (HDR);

• Dolby Vision и 7.1.4 Dolby Atmos;

• Переменная частота обновления (VRR);

• 4K-ресурсы и переработанные текстуры;

• Улучшенные визуальные эффекты постобработки, улучшенные тени и отражения;

• Суперразрешение с улучшенным сглаживанием;

• Нулевые загрузочные экраны во время кампании.