Оригинальная игра Gears of War возвращается на экраны геймеров, причем не только для владельцев консолей Xbox. Gears of War: Reloaded является полный ремастером блокбастера 2006 года, выходит 2 августа на PlayStation 5, сервисе цифровой дистрибуции Steam и том, что Microsoft называет Xbox PC, в дополнение к устройствам Xbox Series X/S, а также Xbox Cloud Gaming. Таким образом франшиза Gears of War официально становится многоплатформенной.
Gears of War: Reloaded является полноценной версией Gears of War: Ultimate Edition, получившей обновленную 4K графику, многопользовательским режим 120 FPS, кросс-платформенный режим игры и общий игровой прогресс на всех устройствах. Независимо от того, использует ли пользователь PlayStation, Steam или любую поддерживаемую консоль Xbox, это будет та же игра, включая кооперативную кампанию и многопользовательский режим на 8 игроков.
На Xbox и ПК игра также станет частью Game Pass в первый день, а поклонники консолей Xbox, у которых уже есть цифровое издание Ultimate Edition, получат версию Reloaded абсолютно бесплатно. Пользователи могут добавить игру в список желаний уже сейчас на PS5, Xbox Series X|S, Xbox PC и в Steam.
Характеристики Gears of War: Reloaded:
• Поддержка разрешения 4K;
• 60 кадров в секунду в режиме кампании;
• 120 кадров в секунду в многопользовательском режиме;
• Расширенный динамический диапазон (HDR);
• Dolby Vision и 7.1.4 Dolby Atmos;
• Переменная частота обновления (VRR);
• 4K-ресурсы и переработанные текстуры;
• Улучшенные визуальные эффекты постобработки, улучшенные тени и отражения;
• Суперразрешение с улучшенным сглаживанием;
• Нулевые загрузочные экраны во время кампании.