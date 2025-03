Возрожденный Acclaim будет ориентирован на независимых разработчиков и классические игровые франшизы.

Легендарный издатель видеоигр Acclaim Entertainment возвращается. Компания была основана в далеком 1987 году и превратилась в целый издательский центр в 90-х годах. Несколько крупнейших франшиз десятилетия, включая NBA Jam, Mortal Kombat, NFL Quarterback Club, The Simpsons и многочисленные игры о профессиональном реслинге WWF от Rare, Iguana Entertainment и других, прошли через Acclaim. Однако ничто не вечно под Луной и спустя время ситуация кардинально изменилась, и Acclaim в конечном итоге подала заявление о банкротстве в 2004 году.

Воссозданную компанию возглавит ветеран отрасли Алекс Джозеф, и она сосредоточится на возрождении классических франшиз, а также на поддержке независимых разработчиков посредством финансирования, маркетинга и PR-помощи. Джозеф имеет более чем двадцатилетний опыт работы в отрасли и помог в маркетинге и издании сотен игр для ПК, консолей и мобильных устройств.

Новый генеральный директор сказал, что Acclaim уже подписала несколько инди-игр, которые скоро будут представлены. Консультативный совет, состоящий из ветеранов игровой и развлекательной индустрии, включая Джеффа Джарретта, будет давать указания и помогать формировать будущее компании.

Джарретт, профессиональный рестлер и дважды член Зала славы, сказал, что его раннее участие в хитовых 16-битных играх WWF продемонстрировало на собственном опыте, какое влияние могут оказывать отличные игры на игроков и фанатов.

Изданные Acclaim игры о рестлинге возглавляли WWF Royal Rumble для SNES и Genesis, WWF Rage in the Cage для Sega CD, WWF WrestleMania: The Arcade Game и WWF Raw для консолей и портативных устройств.

Другие члены консультативного совета включают Марка Каплана из Ridge Partners и Рассела Биндера из Striker Entertainment. Эрик Фогель из JET Management и Фил Торонто из VaynerFund в свою очередь помогут Acclaim с долгосрочной стратегией роста.

Acclaim заявила, что хочет возродить классические франшизы, но не привела никаких конкретных примеров. Неясно, на какие игры у компании все еще есть права, поскольку многие из ее активов были проданы с аукциона много лет назад и с тех пор несколько раз переходили из рук в руки. Например, в 2018 году Liquid Media приобрела 65 игр Acclaim за 1 миллион долларов, включая несколько тайтлов во франшизе NBA Jam.