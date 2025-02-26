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ПК версия Metal Gear Solid Delta требует минимум RTX 2060 Super и 100 ГБ свободного места на SSD
Наличие в минимальных требованиях RTX 2060 Super может говорить об обязательном использовании видеокарт с аппаратной поддержкой трассировки лучей.

 Metal Gear Solid Delta: Snake Eater является одной из самых ожидаемых игр для ПК в текущем году и должна выйти 28 августа. Konami без лишнего шума опубликовала основные системные требования игры для ПК на своей странице в Steam, вызвав дискуссии о том, насколько грядущая игра на движке Unreal Engine 5 полагается на аппаратное ускорение трассировки лучей.

 Итак, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater требует видеокарту как минимум уровня Nvidia RTX 2060 Super с 8 ГБ видеопамяти, 16 ГБ системной памяти и 100 ГБ дискового пространства. Интересно, что в рекомендованных требованиях указана видеокарта RTX 3080, однако, Konami не указывает целевые разрешения или частоту кадров. Стоит отметить, что RTX 2060 Super не является уже хорошим выбором для современных игр, но отсутствие в списке графических процессоров серии GTX 10 и всех карт AMD поднимает вопрос о том, почему именно серия RTX 20 является минимальным требованием.

 Недавние и грядущие игры, такие как Star Wars Outlaws, Indiana Jones and the Great Circle, Assassin's Creed Shadows и Doom: The Dark Ages, требуют наличие трассировки лучей на всех графических предустановках в том или ином виде, что серьезно влияет на производительность видеокарт серии GTX 10 и всех графических ускорителей AMD. Эта тенденция может вызвать определенные подозрения в отношении новых игр, в которой серия RTX 20 указана в минимальных системных требованиях.

 Metal Gear Solid Delta, ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater 2004 года, работает на Unreal Engine 5, что, вероятно, означает, использование технологии трассировки лучей Lumen от Epic. Однако неясно, полагается ли игра исключительно на программную версию, которая полностью работает на ядрах CPU, или использует преимущества аппаратной версии с ускорением на графическом процессоре. Последний вариант обеспечивает лучшее качество графики, но требует высоких затрат производительности, что и другие формы трассировки лучей.

 Silent Hill 2, еще один ремейк на основе Unreal Engine 5 от Konami, поддерживает оба варианта. Кроме того, в минимальных требованиях указаны серии GTX 10 и графика от AMD и Intel, это говорит о том, что Metal Gear Solid Delta может быть более требовательной.

 Пока сложно определить, повлияла ли работа Bloober Team над Silent Hill 2 на разработку Metal Gear Solid Delta. Bloober Team является внешней студией, которая выпустила несколько игр на Unreal Engine 5 и недавно объявила о новом сотрудничестве с Konami. Разрабатывает Metal Gear Solid Delta студия Virtuous, для которой игра является первым проектом на данном движке, и неясно, общались ли две студии.

 Возраст серии GTX 10 является не менее важным фактором, учитывая, что она дебютировала почти девять лет назад. Хотя покупка новой видеокарты в последнее время стало довольно дорогой затеей, отрасль быстро достигает точки, когда все востребованные модели поддерживают аппаратное ускорение трассировки лучей, побуждая некоторых разработчиков полностью отказаться от чисто растровой графики.

#nvidia #видеокарты #видеокарты nvidia #видеокарты amd #unreal engine 5 #rtx 2060 super #metal gear solid #metal gear solid delta #gtx 10
Источник: techspot.com
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