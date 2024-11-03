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Процессор Tensor G5 от Google провалил тесты Geekbench, оказавшись медленнее Tensor G4
Тестирование показывает необходимость серьезной оптимизации Tensor G5, либо отказ Google от высоких амбиций во флагманском сегменте

 Чип следующего поколения Tensor G5 от Google, который, как ожидается, будет использоваться в будущей линейке телефонов Pixel, появился на тестовой платформе Geekbench. Этот список хотя и не подтвержден Google, проливает свет на потенциальную производительность чипа и конфигурацию ядра процессора.

 Чипсет Tensor G5, указанный в списке Geekbench с идентификатором модели «Google Frankel» (ранее упоминавшийся в утечках как «Laguna»), предположительно набрал 1323 балла в одноядерном тесте и 4004 балла в многоядерном тесте.

 Эти результаты даже ниже, чем у текущего процессора Tensor G4, поэтому маловероятно, что Tensor G5 сможет бросить вызов новым флагманским чипам Snapdragon 8 Elite от Qualcomm или Dimensity 9400 от MediaTek. Более того, Google будет даже сложно обойти флагманские чипы предыдущего поколения конкурентов.

 Список Geekbench совпадает с предыдущими утечками, подробно описывая конфигурацию ядра с одним высокопроизводительным ядром с тактовой частотой 3,4 ГГц, пятью ядрами среднего уровня с тактовой частотой 2,86 ГГц и двумя маломощными ядрами с тактовой частотой 2,44 ГГц. Geekbench также подтверждает использование графического процессора Imagination Technologies PowerVR D-Series DXT-48-1536.

 Ранее сообщалось, что Google перейдет с Samsung на TSMC для производства Tensor G5. Ожидается, что чип будет построен на 3-нм технологическом процессе N3E от TSMC с размером кристалла приблизительно 121 мм².

 Результаты тестирования нового чипсета от Google может означать, что-либо чип находится на ранней стадии разработки, что приводит к таким низким результатам, либо у Google нет цели показать максимальную производительность. Ранее руководитель компании заявлял, что Tensor G4 был разработан не для рекордной производительности, а для улучшения пользовательского опыта.

 Остается надеяться, что Tensor G5 не пойдет по тому же пути, особенно учитывая, что он должен стать флагманским процессором, который будет использоваться в телефонах стоимостью выше 1000 долларов.

 В любом случае ранняя версия процессора Tensor G5, вероятно, нуждается в серьезной оптимизации для улучшения производительности.

#смартфоны #google #смартфоны google #tensor g4 #tensor g5 #google tensor g4
Источник: gizmochina.com
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