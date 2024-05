Новинка от MSI под названием Z790 Project Zero Plus будет представлена на мероприятии Computex в июне

JEDEC, торговая организация и орган по стандартизации, который следит за стандартами памяти в компьютерной индустрии, опубликовал информацию о стандарте памяти CAMM2 в декабре 2023 года. В следующем месяце компания Micron первой анонсировала модули на основе нового стандарта, а в апреле совместно с Lenovo выпустила первый ноутбук с поддержкой памяти LPCAMM2. Новый стандарт обычно рассматривается как технология, предназначенная только для ноутбуков, но компания MSI готова доказать, что это не совсем так.

реклама

Тайваньская компания совместно с Kingston выпустила первую в мире материнскую плату Z790 для настольных ПК с поддержкой памяти CAMM2. Тизер, опубликованный в одной из социальных сетей, демонстрирует черную печатную плату с серебристыми акцентами. Обычные слоты DDR5 заменены одним модулем CAMM2, по сообщению, прототипом Kingston Fury Impact DDR5 CAMM2.

Новая плата, получившая название Z790 Project Zero Plus, входит в серию Project Zero, что означает перемещение большинства разъемов на заднюю панель материнской платы для более удобного прокладки кабелей. Это, в свою очередь, может привести к улучшению воздушного потока и эстетического вида, если корпус рассчитан на поддержку задних разъемов.

Сообщение было помечено хэштегом Computex 2024, поэтому можно предположить, что плата будет представлена на выставке в Тайбэе в следующем месяце.

Будет интересно посмотреть, чем все это закончится и есть ли у памяти CAMM2 будущее в сфере настольных ПК. По данным портала Tom's Hardware, память Kingston CAMM2 не использует LPDDR5X и вместо этого ограничена скоростями JEDEC DDR5. Если она окажется востребована энтузиастами, возможно, в конечном итоге появится версия и с LPDDR5X.

Одним из основных преимуществ нового стандарта для ноутбуков является экономия места, поскольку LPCAMM2 обеспечивает преимущество в данном аспекте на 64 процента по сравнению с традиционными модулями SODIMM DDR5. В настольных компьютерах занимаемое пространство менее критично, хотя системы SFF, вероятно, выиграют от компактного дизайна.