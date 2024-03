Выход системы ROG NUC состоится 10 апреля по цене 2500 евро

Следует напомнить, что Intel передала права на существующую и будущую серию NUC (Next Unit of Compute) компании ASUS. Тайваньская компания теперь несет ответственность за продолжение поддержки существующих NUC. Однако линейка ROG (Republic of Gamers) никогда раньше не использовалась в линейке продуктов NUC.

Система ROG NUC будет оснащена процессором Core Ultra 9 185H, который предлагает до 16 ядер и 22 потока. Этот процессор, принадлежащий к производительной серии Meteor Lake-H, имеет тактовую частоту в режиме ускорения до 5,1 ГГц. Core Ultra 9 185H фактически является единственным процессором в линейке с TDP по умолчанию 45 Вт.

ЦП оснащен графикой Arc Xe-LPG, которая в данном случае имеет полную конфигурацию с 8 ядрами Xe. Однако ROG NUC не использует эту графику. Фактически он оснащен дискретным графическим процессором на базе архитектуры NVIDIA Ada Lovelace.

Другими словами, ROG NUC имеет графический процессор для ноутбука RTX 4070 с блокировкой TGP на 115 Вт и дополнительным динамическим увеличением до 140 Вт. ASUS подтвердила, что процессор Core Ultra также можно использовать в режиме TDP 65 Вт.

Новую систему в настоящее время можно приобрести в Германии по цене 2500 евро. Эта цена соответствует конфигурации с процессором Core Ultra 9 185H, графическим процессором RTX 4070, 32 ГБ памяти DDR5-5600 и 1 ТБ встроенной памяти. Указанные характеристики, несомненно, отражают спецификации ноутбуков высокого класса, и, учитывая, что этот продукт относится к линейке ROG, определенно не стоило ждать, что он будет дешевым.