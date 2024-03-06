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Horizon Forbidden West является одним из многих эксклюзивов для PlayStation, дебют которого на ПК запланирован на 21 марта этого года. Nixxes и Sony теперь раскрыли системные требования игры и особенности ПК в своем блоге. В отличие от The Last of Us Part I, требования кажутся относительно скромными, по крайней мере, для одной из самых визуально приятных игр, выпущенных в этом поколении.
Ранее стало известно, что Horizon Forbidden West будет поддерживать DirectStorage, однако, займет 150 ГБ дискового пространства на накопителе. К счастью, требования к памяти составляют всего 16 ГБ во всем диапазоне настроек и разрешений экрана. Те, у кого более слабое оборудование, могут выбирать настройки с использованием искусственного интеллекта, DLSS 3.0, FSR 3.0 и XeSS.
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Интересно, что в списке отсутствует поддержка сверхшироких мониторов. Кроме того, Sony и Nixxes не уточнили, получат ли ПК-игроки возможности, подобные PS5, с контроллером DualSense. В состав Horizon Forbidden West Complete Edition входит базовая игра и DLC Burning Shores. Те, кто оформит предзаказ, получат внутриигровые предметы, цифровой артбук и цифровой комикс. Скачать игру можно в Steam и Epic Games Store.