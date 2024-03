Выход игры Horizon Forbidden West для пользователей ПК состоится 21 марта

Horizon Forbidden West является одним из многих эксклюзивов для PlayStation, дебют которого на ПК запланирован на 21 марта этого года. Nixxes и Sony теперь раскрыли системные требования игры и особенности ПК в своем блоге. В отличие от The Last of Us Part I, требования кажутся относительно скромными, по крайней мере, для одной из самых визуально приятных игр, выпущенных в этом поколении.

Ранее стало известно, что Horizon Forbidden West будет поддерживать DirectStorage, однако, займет 150 ГБ дискового пространства на накопителе. К счастью, требования к памяти составляют всего 16 ГБ во всем диапазоне настроек и разрешений экрана. Те, у кого более слабое оборудование, могут выбирать настройки с использованием искусственного интеллекта, DLSS 3.0, FSR 3.0 и XeSS.

реклама

Интересно, что в списке отсутствует поддержка сверхшироких мониторов. Кроме того, Sony и Nixxes не уточнили, получат ли ПК-игроки возможности, подобные PS5, с контроллером DualSense. В состав Horizon Forbidden West Complete Edition входит базовая игра и DLC Burning Shores. Те, кто оформит предзаказ, получат внутриигровые предметы, цифровой артбук и цифровой комикс. Скачать игру можно в Steam и Epic Games Store.