Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Apple работает над системой Smart Car в течение нескольких лет в рамках Project Titan, отчеты о которой снова начали появляться в сети в этом месяце, связанные с новой технологией аккумуляторов и массовым производством.

реклама

Недавно появилась информация о том, что Apple Car может выйти на этап массового производства к концу 2024 года. Однако, похоже, сроки были изменены. Аналитик Apple Минг-Чи Куо заявил, что наиболее реалистичный график - 2028 год или позже, и добавил, что рынок слишком оптимистичен в отношении Apple Car.

В своем заявлении о задержке запуска Куо приводит три причины: неуверенность в сроках, неуверенность в отношении поставщика и технических характеристик автомобиля, а также неуверенность в конкурентоспособности на рынке электромобилей.

анонсы и реклама ASUS 3070 за копейки в Compeo.ru RTX 3080 по неожиданнейшей цене в Ситилинке Подъехала RX 6800XT Сильноцвет - смотри ЦЕНУ 8-] RX 6800 - цены пошли вниз в Ситилинке Ryzen X8 5800X в XPERT.RU сильно дешевле чем везде RX 6800 и 6800XT в XPERT.RU дешевле чем везде

Для тех, кто не в курсе, проект автономного автомобиля Apple разрабатывается с 2014 года, когда компания начала разработку собственного электромобиля с нуля. После того, как Дуг Филд вернулся в Apple из Tesla пару лет назад, он начал курировать проект и обновил команду. И сейчас, похоже, компания делает серьезные шаги в этом направлении.





реклама



