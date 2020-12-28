Запуск Apple Car может быть отложен до 2028 года или позже
Apple работает над системой Smart Car в течение нескольких лет в рамках Project Titan, отчеты о которой снова начали появляться в сети в этом месяце, связанные с новой технологией аккумуляторов и массовым производством.
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Недавно появилась информация о том, что Apple Car может выйти на этап массового производства к концу 2024 года. Однако, похоже, сроки были изменены. Аналитик Apple Минг-Чи Куо заявил, что наиболее реалистичный график - 2028 год или позже, и добавил, что рынок слишком оптимистичен в отношении Apple Car.
В своем заявлении о задержке запуска Куо приводит три причины: неуверенность в сроках, неуверенность в отношении поставщика и технических характеристик автомобиля, а также неуверенность в конкурентоспособности на рынке электромобилей.
Для тех, кто не в курсе, проект автономного автомобиля Apple разрабатывается с 2014 года, когда компания начала разработку собственного электромобиля с нуля. После того, как Дуг Филд вернулся в Apple из Tesla пару лет назад, он начал курировать проект и обновил команду. И сейчас, похоже, компания делает серьезные шаги в этом направлении.
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