Издание Bloomberg опубликовало подробный отчёт, в котором поэтапно описывается десятилетняя история создания электромобиля Apple, который был отменён на прошлой неделе.

Bloomberg опубликовал отчет, раскрывающий подробности десятилетнего процесса разработки электромобиля Apple. Проект, на который было потрачено более миллиарда долларов, был внезапно отменен на прошлой неделе, несмотря на то что его реализация планировалась на 2025 год.

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Согласно отчету, прототип Apple Car, представленный в 2020 году, представлял собой белый минивэн со стеклянной крышей и четырьмя сиденьями. Он был разработан с учетом потребностей пассажиров и имел двери-купе и белые шины. Прототип был вдохновлен классическим микроавтобусом Volkswagen и обладал рядом уникальных функций, включая гигантский экран и мощную аудиосистему.

Также в отчете упоминается, что Apple рассматривала возможность партнерства с различными автопроизводителями, включая Tesla, Mercedes-Benz и BMW. Apple даже вела переговоры с немецким автопроизводителем о разработке автомобиля, похожего на модель Tesla, но с некоторыми отличиями. Однако, в конечном итоге проект был закрыт.

Причины отмены проекта Apple Car до сих пор остаются неясными. Некоторые аналитики полагают, что компания решила сосредоточиться на своих основных продуктах и услугах, таких как iPhone, iPad и Apple Watch. Другие считают, что проект мог быть отменен из-за технических сложностей или проблем с финансированием.

Тем не менее, история создания Apple Car показывает, что даже такие технологические гиганты, как Apple, могут столкнуться с трудностями при разработке и производстве собственных автомобилей. Возможно, в будущем компания вернется к идее создания электромобилей, но пока что будущее Apple Car остается неопределенным.