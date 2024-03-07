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Bloomberg: Десятилетняя разработка и провал Apple Car
Тим Кук отказался от планов по приобретению Tesla, пока не перебрал на свалке множество разработок самодвижущихся автомобилей за последнее десятилетие. В Bloomberg вышел большой материал на тему.

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На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило, что многомиллиардный проект был окончательно свернут. Марк Гурман и Дрейк Беннетт из Bloomberg сегодня опубликовали подробный отчет о десятилетней попытке компании Apple создать электромобиль.

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По данным Bloomberg, проект был отменен на прошлой неделе после многочисленных неудач. В материале в издания содержится множество удивительных подробностей о планах различных руководителей Apple в отношении автомобиля и о том, почему проект в итоге провалился.

В докладе также говорится, что, хотя Apple начала работу над Apple Car в 2014 году, идея создания такого транспортного средства возникла у Стива Джобса шестью годами ранее. Соучредитель Apple, возглавлявший компанию с 1997 года до своей безвременной кончины в 2011 году, в 2008 году заявил коллегам, что Apple должна иметь доминирующие технологии во всех пространствах, где люди проводят время: дома, на работе и в пути, сообщает Bloomberg. Эта идея показалась Джобсу особенно привлекательной после финансового кризиса 2008 года. Когда американские автопроизводители боролись за выживание после краха. Вскоре эта идея была отложена, в том числе и потому, что Джобс хотел полностью посвятить себя продвижению и улучшению iPhone, который был выпущен годом ранее. И только спустя шесть лет, когда Тим Кук сменил Джобса на посту генерального директора, Apple вновь обратила внимание на создание Apple Car.

По словам авторов доклада, компания Apple уже рассматривала возможность приобретения компании Tesla для поддержки своих усилий, прежде чем приступить к разработке собственного дизайна. На тот момент успех производителя электромобилей Tesla был далеко не популярный, а стоимость составляла менее $30 млрд или 20% от сегодняшней цены. Глава отдела корпоративного развития Apple Адриан Перика, провел ряд встреч с Илоном Маском. Но Кук, сменивший Джобса тремя годами ранее, закрыл сделку, пока переговоры находились на ранней стадии.

Компания Apple также рассматривала возможность сотрудничества или приобретения Mercedes-Benz, BMW, Ford, Volkswagen, McLaren и других автопроизводителей, говорится в отчете. Переговоры с Mercedes-Benz продвинулись дальше. В течение нескольких месяцев Apple и немецкий автопроизводитель активно работали над партнерством. Предпологалось, что Mercedes будет производить автомобиль Apple, а также продавать свои собственные автомобили с платформой для самостоятельного вождения и пользовательским интерфейсом от Apple. По словам людей, участвовавших в неудачной сделке, Apple в конечном итоге отказалась от участия в проекте, отчасти потому, что ранние работы дали ее руководителям уверенность в том, что они смогут создать автомобиль самостоятельно.

В отчете описывается прототип электромобиля Apple за 2020 год как белый минивэн с округлыми боками, полностью стеклянной крышей, раздвижными дверями и белыми шинами. Транспорт был рассчитан на комфортное размещение четырех человек и вдохновлен классическим микроавтобусом Volkswagen с цветочным дизайном. В Apple его называли Bread Loaf. По плану, автомобиль Apple Car должен был появиться на рынке примерно через пять лет с огромным телевизионным экраном, мощной аудиосистемой и окнами, которые сами регулировали бы свою тонировку.

Работа компании Apple над созданием автомобиля под кодовым названием Project Titan в конечном итоге провалилась отчасти из-за нерешительности по целому ряду направлений, утверждает Bloomberg. Некоторые из тех, кто работал над проектом, всегда считали его обреченным, называя его «катастрофа Титаника». Конечно, если Apple и вернется к идее создания автомобиля, то не под руководством Кука.

#apple #авто #тим кук #bloomberg #apple car #искусственный интелелкт #транспортное средство
Источник: bloomberg.com
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