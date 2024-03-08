Известно, что машина планировалась элегантной и немного громоздкой.

После нескольких лет слухов и домыслов проект Apple Car потерпел сокрушительный крах. Недавние сообщения издания Bloomberg подтвердили отказ от этого амбициозного многомиллиардного начинания. В то время как дискуссии вокруг электромобиля часто казались сюрреалистичными, подробный анализ, проведенный Марком Гурманом из Bloomberg, проливает свет на все тонкости проекта, который так и не был реализован.

Среди новостей о нём – интригующие сведения о предполагаемом дизайне. Изначально руководители Apple представляли себе автономный "микроавтобус", лишенный традиционных органов управления, таких как руль или педали. Вместо этого в нем должны были быть "клубные сиденья", напоминающие роскошный частный самолет, с изогнутыми боками и панорамной стеклянной крышей. Примечательно, что известный дизайнер Apple Джони Айв (Jony Ive) создал интерьер, украшенный нержавеющей сталью, деревянными акцентами и белой тканью, строго придерживаясь монохроматической схемы – в автомобиле был только белый цвет.

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Хотя реальные прототипы автомобиля по-прежнему надежно спрятаны в тщательно охраняемых помещениях Apple, любопытные умы обратились к искусственному интеллекту, чтобы взглянуть на него. Удивительно, но результаты симуляции дают восхитительное представление о том, каким могла быть машина.