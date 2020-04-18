JASTER Mini usb флеш-накопитель

Металлическая флешка, отличается от других своей прочностью и довольно простым, но брутальным внешним видом. Корпус крепкий, даже если по ней проедет машина, ничего не случится, также она водонепроницаемая. Размер малышки подойдет как для прослушивания музыки в авто, так и других применений. Самый большой объем это 64 Гб, устройство ее видит сразу, не вылетает. Посмотреть товар

Цена: 149,11 - 309,69 руб.

Многофункциональная розетка-таймер с термостатом

Устройство имеет собственный таймер и кучу настроек, стоит защита от перегрева которую также можно настроить, есть таймер для отключения устройства по времени иногда такая функция бывает очень нужной, внешний вид не слишком громоздкий. Пластик крепкий, также мне понравилось что она сама охлаждается после длительной работы. Все функции можно посмотреть в инструкции. Посмотреть товар

Цена: 1 329,72 руб.

Xiaomi Redmi внешний аккумулятор 20000 мАч 18 Вт

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Оригинальный Power bank с защитой от перегрева и короткого замыкания. Два разъёма для подзарядки вашего смартфона. Корпус из высокопрочных металлов. Представлен в двух цветах. Абсолютно незаменимая вещь в целом ряде случаев, которая не даст вам остаться без телефона и связи в самый ответственный момент. Да и стоит не очень дорого. Посмотреть товар

Цена: 1 146,20 - 1 864,97 руб.

Настольные часы

Помимо функций часов и будильника, они также показывают температуру и влажность в помещении, что конечно же не может не радовать. В управлении очень просты, можно менять цвет и яркость. Работать может от батареек или же через USB-кабель. На свои деньги работает просто прекрасно.

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Цена: 1 016,21 - 1 069,74 руб.

Смарт-часы IP68 водонепроницаемые

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Смарт часы с водонепроницаемым корпусом из металлопластика, поддерживает функцию сердечного ритма, давления и температуры владельца. Есть встроенная память до 128 мб. Питание от аккумуляторов с емкостью на 300 ма.ч. Удобный и практичный дизайн, ремешок с настройкой по руке размер 21 см, корпус диаметром 40 мм. Для активных людей. Посмотреть товар

Цена: 1 975,84 руб.

Bluetooth наушники Bluedio T7

Качественные беспроводные Bluetooth-наушники фирмы Bluedio. Возможно, вы никогда не слышали о таком бренде и думаете, что это какой-то очередной китайский "ноунэйм", но на самом деле это не так. Компания производит качественную аудиотехнику и имеет неплохие позиции на рынке. Площадь фабрики компании занимает более 12000 км². В ней трудятся крутые специалисты высокой квалификации.

В магазине продаются наушники трёх цветов: чёрные, жёлтые и красные. Они имеют систему активного шумоподавления, благодаря которой вы можете наслаждаться музыкой, даже находясь в шумном месте, например, в самолёте, в метро, на улице. На корпусе имеется несколько кнопок управления(громкость, переключение треков и т.д.), микрофон и разъём для зарядки. АЧХ 20 Гц-20 кГц. Чувствительность 115 дБ. Заряда хватает до 30 часов прослушивания или разговора. Посмотреть товар

Цена: 2 859,77 руб.