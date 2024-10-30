Группа исследователей из Иллинойсского университета завершила значимую работу по изучению применения многорежимной тяги для доставки космических аппаратов на Луну. Основной задачей команды было исследование подхода к многорежимным перелетам с помощью комбинации химической и электрической тяги. В ходе исследований был использован стандартный 12-юнитовый кубсат, способный выполнять различные миссии, что открывает новые перспективы для космических программ NASA.

Основная цель работы ученых заключалась в оценке эффективности многорежимной двигательной системы для лунных миссий. Эта система объединяет мощную химическую тягу, которая обеспечивает высокий импульс, и электрическую тягу, работающую в режиме низкого потребления топлива. Исследователи анализировали четыре потенциальных сценария, предоставленных NASA, и разработали алгоритм, позволяющий автоматизировать процесс переключения между режимами тяги для достижения оптимальной траектории.

По словам аспиранта и руководителя проекта Брайана Клайна, многорежимная тяга представляет собой инновационное решение для выполнения лунных миссий. Она обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционными гибридными системами, таких как значительное сокращение массы аппарата и расширение диапазона возможных миссий. Клайн подчеркивает, что впервые продемонстрирована эффективность многорежимной тяги для кубсатов, применимых в реальных миссиях NASA.

Команда Иллинойсского университета разработала и внедрила методику, позволяющую проектировать оптимальные многорежимные траектории для различных задач. Эта методика может применяться не только в лунных миссиях, но и в других космических проектах. Благодаря использованию алгоритмов автоматизации, система сама определяет, когда лучше использовать химическую тягу для ускорения, а когда переходить на экономичный электрический режим, обеспечивая тем самым оптимальное использование ресурсов.

Результаты исследования были опубликованы в авторитетных научных изданиях, включая Journal of Spacecraft and Rockets и Acta Astronautica. В этих публикациях описываются ключевые достижения проекта, а также отмечается, что многорежимная тяга, хотя и находится на этапе активной разработки, уже демонстрирует потенциал для выполнения миссий, ранее считавшихся невозможными. Клайн отмечает, что технология будет развиваться, расширяя возможности и гибкость для будущих космических программ.