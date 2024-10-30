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Учёные из Иллинойсского университета исследуют многорежимную тягу для космоса
Группа исследователей из Иллинойсского университета завершила значимую работу по изучению применения многорежимной тяги для доставки космических аппаратов на Луну. Основной задачей команды было исследование подхода к многорежимным перелетам с помощью комбинации химической и электрической тяги. В ходе исследований был использован стандартный 12-юнитовый кубсат, способный выполнять различные миссии, что открывает новые перспективы для космических программ NASA.

Основная цель работы ученых заключалась в оценке эффективности многорежимной двигательной системы для лунных миссий. Эта система объединяет мощную химическую тягу, которая обеспечивает высокий импульс, и электрическую тягу, работающую в режиме низкого потребления топлива. Исследователи анализировали четыре потенциальных сценария, предоставленных NASA, и разработали алгоритм, позволяющий автоматизировать процесс переключения между режимами тяги для достижения оптимальной траектории.

По словам аспиранта и руководителя проекта Брайана Клайна, многорежимная тяга представляет собой инновационное решение для выполнения лунных миссий. Она обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционными гибридными системами, таких как значительное сокращение массы аппарата и расширение диапазона возможных миссий. Клайн подчеркивает, что впервые продемонстрирована эффективность многорежимной тяги для кубсатов, применимых в реальных миссиях NASA.

Команда Иллинойсского университета разработала и внедрила методику, позволяющую проектировать оптимальные многорежимные траектории для различных задач. Эта методика может применяться не только в лунных миссиях, но и в других космических проектах. Благодаря использованию алгоритмов автоматизации, система сама определяет, когда лучше использовать химическую тягу для ускорения, а когда переходить на экономичный электрический режим, обеспечивая тем самым оптимальное использование ресурсов.

Результаты исследования были опубликованы в авторитетных научных изданиях, включая Journal of Spacecraft and Rockets и Acta Astronautica. В этих публикациях описываются ключевые достижения проекта, а также отмечается, что многорежимная тяга, хотя и находится на этапе активной разработки, уже демонстрирует потенциал для выполнения миссий, ранее считавшихся невозможными. Клайн отмечает, что технология будет развиваться, расширяя возможности и гибкость для будущих космических программ.

#космос #спутники #космические исследования #космические миссии #кубсаты
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