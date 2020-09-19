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Самая мощная видеокарта серии Radeon RX 6000, согласно утечкам, будет оснащена 80 вычислительными блоками. Если у видеокарты от AMD будет по 64 шейдера на каждый блок, мы получим видеокарту с 5120 шейдерами, если же произойдет удвоение до 128 шейдеров на блок, видеокарта обзаведется 10240 шейдерами в общей сложности.

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Модели обзаведутся 256-битными шинами памяти. Сама же память окажется стандарта GDDR6, тактовая частота которой составит 16 GHz.

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Новое поколение видеокарт будет брать частоты в 2.2 ГГц и иметь 128 мегабайт кэш-памяти. TDP видеокарт, по экспертным оценкам, будет около 300 ватт для старшей модели.

Официальная презентация новых видеокарт от AMD на архитектуре RDNA2, состоится 28 октября. Пока неизвестно, какого уровня производительности стоит ожидать от видеокарт AMD, но до показа конкурентов новых видеокарт NVIDIA остается не так много времени.

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Если вам нужна мощная и современная видеокарта здесь и сейчас, советуем обратить свое внимание на RTX 2060S, RTX 2070S, RTX 2080S и RTX 2080 Ti, цены на которые уже идут вниз вслед за предложениями с вторичного рынка.