По мере экспансии систем искусственного интеллекта, большие языковые модели которых обучаются на огромных массивах общедоступных данных, то и дело возникают скандалы в сфере авторских прав

Планы компании Apple в области искусственного интеллекта уже не новы. Сообщается, что компания стремится догнать другие технологические компании, конкурирующие в сфере технологий нового поколения. Одним из главных условий работы моделей ИИ является их обучение, а для обучения моделей нужны огромные объемы данных. Как сообщается, Apple хочет получать эти данные от новостных компаний.

Со ссылкой на четырех человек, знакомых с ходом обсуждения, по данным издания The New York Times, в последние недели Apple ведет переговоры с крупными новостными и издательскими организациями об использовании их материалов для разработки генеративных систем ИИ.

Как сообщается, производитель iPhone предложил многолетние сделки на сумму не менее $50 млн за лицензирование архивов новостных статей. Среди новостных организаций, с которыми связалась Apple, - Conde Nast, издатель Vogue и The New Yorker, NBC News и IAC, владеющая People, The Daily Beast и Better Homes and Gardens.

В докладе утверждается, что ряд руководителей издательских домов были обеспокоены слишком широкими условиями Apple. Изначально компания предлагала включить в условия лицензирование архивов издательского контента.

Источники также рассказали изданию, что Apple неясно описала, как она собирается применять генеративный ИИ в новостной индустрии. Apple не хочет брать информацию из интернета, отчасти из-за своей приверженности принципам конфиденциальности.

Это контрастирует с другими компаниями, которые, как сообщается, забирают данные из интернета для обучения своих моделей. Есть сообщения, утверждающие, что эти технологические гиганты незаконно использовали данные, защищенные авторским правом, для обучения своих моделей ИИ, и в результате им грозят различные иски о защите авторских прав.

Apple, со своей стороны, похоже, занимает осторожную позицию в этом вопросе. Люди, знакомые с этим вопросом, с оптимизмом ожидают, что компания-разработчик заключит сделку с этими новостными издательствами.