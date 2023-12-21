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devchidable
Microsoft показала усовершенствованный пользовательский интерфейс для Edge DevTools
Обновленный пользовательский интерфейс DevTools для разработчиков в браузере Edge.

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Компания Microsoft выпустила стабильную 120-ю версию своего веб-браузера Edge. Вместе с запуском Edge 120 компания Microsoft также официально представила крупный редизайн пользовательского интерфейса Edge DevTools. 21 декабря 2023 года в своем блоге рассказала о некоторых изменениях и улучшениях, внесенных в приложение Edge DevTools.

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Команда разработчиков начала работу над редизайном в 2021 году и поскольку разработчики понимали, что приложение становится визуально и концептуально перегруженным. Целью было упростить пользовательский интерфейс приложения, чтобы его было легче изучать и использовать.

Некоторые элементы дизайна были добавлены в предыдущие версии DevTools, включая новый инструмент Welcome, а также кнопку More tools, чтобы разработчикам было проще открывать инструменты в приложении. Приложение также получило обновление, позволяющее разработчикам перемещать инструменты между верхней и нижней панелями инструментов.

Однако самое большое дополнение к Edge DevTools было добавлено в обновлении Edge 120 и оно имеет название Activity Bar. Со слов разработчиков:

Во-первых, каждый инструмент теперь представлен иконкой. Названия инструментов по-прежнему появляются, когда для них достаточно места, и при наведении. Правая сторона Activity Bar также стала менее загруженной, чем раньше. Ранее DevTools иногда отображал до 7 значков в правой части. Значки ошибок, предупреждений и проблем теперь отображаются на соответствующем значке инструмента, а значки настроек, обратной связи и настроек мы реорганизовали в два пункта меню.

Панель активности может быть установлена в традиционном горизонтальном положении, но разработчики также могут переключить ее, чтобы она стала вертикальной, расположенной с левой стороны. Microsoft также переименовала возможность открыть второй инструмент рядом с уже открытым в Quick View. Как и панель активности, Quick View также можно использовать вертикально. Со слов разработчиков:

Например, с помощью Quick View можно одновременно использовать инструмент «Элементы» и инструмент «Консоль». А теперь, если у вас больше свободного места по горизонтали, пользователи могут сделать так, чтобы Quick View отображался вертикально, справа от текущего инструмента. Просто нажмите кнопку Dock Quick View to the right на панели инструментов.

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Новый дизайн Edge DevTools также должен облегчить пользователям открытие, закрытие и перемещение инструментов. Более подробную информацию об обновлении можно найти на странице поддержки Microsoft.

#microsoft #технологии #devchidable #edge #браузер #информационные технологии #devtools #веб разработка
Источник: blogs.windows.com
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