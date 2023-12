В середине декабря 2023 года компания Microsoft сообщила о том, что внесла некоторые улучшения в работу всех трех приложений, которые касаются функции Catch Up. Если пользователи подписаны на Microsoft 365, то, возможно, они пользуется веб-версиями популярных приложений Word, Excel и PowerPoint.

Catch Up позволяет пользователям быстро просматривать последние комментарии и изменения, внесенные в файлы, которые находятся в совместном доступе с другими пользователями. В сообщении, опубликованном в блоге Microsoft 365, разработчики сообщают о том, что теперь пользователям Word, Excel и PowerPoint доступны еще две функции Catch Up.

Первая из двух новых функций - это раздел под названием Activities For You.

«Когда вы возвращаетесь к совместному файлу, функция Catch Up будет уведомлять вас о любой новой активности в комментариях, направленной на вас, в разделе Activities for you. Щелкнув любой из элементов в этом списке, вы перейдете непосредственно к этому комментарию, чтобы быстро ответить своим соавторам. Эти действия будут включать задания на комментарии, упоминания и ответы», - говориться в блоге Microsoft.