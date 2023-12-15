Microsoft анонсировала обновленную функцию Catch Up в Word, Excel и PowerPoint в интернете.

В середине декабря 2023 года компания Microsoft сообщила о том, что внесла некоторые улучшения в работу всех трех приложений, которые касаются функции Catch Up. Если пользователи подписаны на Microsoft 365, то, возможно, они пользуется веб-версиями популярных приложений Word, Excel и PowerPoint.

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Catch Up позволяет пользователям быстро просматривать последние комментарии и изменения, внесенные в файлы, которые находятся в совместном доступе с другими пользователями. В сообщении, опубликованном в блоге Microsoft 365, разработчики сообщают о том, что теперь пользователям Word, Excel и PowerPoint доступны еще две функции Catch Up.

Первая из двух новых функций - это раздел под названием Activities For You.

«Когда вы возвращаетесь к совместному файлу, функция Catch Up будет уведомлять вас о любой новой активности в комментариях, направленной на вас, в разделе Activities for you. Щелкнув любой из элементов в этом списке, вы перейдете непосредственно к этому комментарию, чтобы быстро ответить своим соавторам. Эти действия будут включать задания на комментарии, упоминания и ответы», - говориться в блоге Microsoft.

Другая новая функция Catch Up позволит пользователям быстро узнать, кто внес какие-либо правки или изменения в файл совместной работы.

«Вы найдете краткую информацию о том, кто вносил правки в документ, рабочий документ или презентацию с момента последнего просмотра. Щелкнув этот раздел, вы перейдете к самой верхней правке в файле. Если новых правок нет, вы также сможете получить доступ к предыдущим правкам из этого раздела», - говориться в блоге Microsoft.

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Для того чтобы воспользоваться функцией Catch Up, файлы должны храниться в OneDrive или SharePoint. На 15 декабря 2023 года она доступна для Word и PowerPoint в интернете, а вскоре будет добавлена в веб-приложение Excel. Разработчики добавляют, что в ближайшем будущем функция Catch Up до конца 2023 года будет добавлена в Windows-версии всех этих приложений.