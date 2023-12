Недавние слухи подтвердились — официальный релиз многопользовательского шутера от первого лица The Finals действительно состоялся прямо во время церемонии награждения The Game Awards 2023.

Бывшие разработчики Battlefield из Embark Studios использовали The Game Awards 2023, чтобы неожиданно запустить дебютную игру студии: The Finals. 7 декабря 2023 года компания Embark объявила о том, что The Finals официально вышла. Игра доступна на ПК через Steam, а также на консолях PS5 и Xbox Series X|S.

В сообщении на Discord-канале игры Embark Studios рассказала о планах по запуску игры:

АРЕНА ОТКРЫТА!!!!! Добро пожаловать в первый сезон THE FINALS, друзья! Мы запускаем игру на всех платформах, и это займет немного времени. Чтобы вы знали, мы ограничили количество игроков и будем увеличивать это ограничение час за часом, обеспечивая наилучший опыт. Не волнуйтесь, мы не остановимся, пока все желающие не смогут выйти на арену. Спасибо, что были с нами. Это значит мир!





Во время открытой бета-версии The Finals была одной из самых популярных игр на Steam, и за это время в нее сыграли более 7,5 млн игроков на всех трех платформах.