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Бывшие разработчики Battlefield из Embark Studios использовали The Game Awards 2023, чтобы неожиданно запустить дебютную игру студии: The Finals. 7 декабря 2023 года компания Embark объявила о том, что The Finals официально вышла. Игра доступна на ПК через Steam, а также на консолях PS5 и Xbox Series X|S.
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В сообщении на Discord-канале игры Embark Studios рассказала о планах по запуску игры:
АРЕНА ОТКРЫТА!!!!!
Добро пожаловать в первый сезон THE FINALS, друзья!
Мы запускаем игру на всех платформах, и это займет немного времени.
Чтобы вы знали, мы ограничили количество игроков и будем увеличивать это ограничение час за часом, обеспечивая наилучший опыт.
Не волнуйтесь, мы не остановимся, пока все желающие не смогут выйти на арену.
Спасибо, что были с нами. Это значит мир!
Во время открытой бета-версии The Finals была одной из самых популярных игр на Steam, и за это время в нее сыграли более 7,5 млн игроков на всех трех платформах.