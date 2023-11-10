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devchidable
Microsoft Office 2024 выйдет в следующем году, а попробовать предварительную версию можно сейчас
Microsoft решила не отказываться от части своих пользователей, которые предпочитают единовременную оплату за программный продукт. Компания еще некоторое время будет развивать обе версии системы оплаты за Office.

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Компания Microsoft планирует выпустить свежую версию своего пакета приложений для повышения производительности с бессрочной лицензией в 2024 году в виде Office 2024.

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Линейка Microsoft 365 (ранее известная как Office 365) предназначена как для обычных потребителей, так и для корпоративных заказчиков, но она принципиально отличается от традиционной версии по своему функционалу в связи с наличием подписки на программное обеспечение.

Некоторые даже предполагали, что Office 2021 должен был стать последней версией продукта с бессрочной лицензией. Впервые пользователи обнаружили наличие фирменного стиля и соответствующих лицензионных данных во внутренней предварительной сборке Microsoft Office с помощью API выпуска Click-to-Run (C2R). В конечном итоге удалось экспертам с издания Rbk-IT получить и установить версию, чтобы получить первое представление об Office 2024. На 9 ноября 2023 года только Windows-версия пакета Microsoft Office получила увеличение номера версии — это также относится к каналу долгосрочного обслуживания (LTSC). 

В случае, если пользователи хотят попробовать текущую сборку Office 2024, то они могут легко сделать это, следуя руководству от Rbk-IT в этом описании. Тем не менее, всегда создавайте полную резервную копию вашего компьютера перед выполнением таких работ. Для того, чтобы пользователи могли, по крайней мере, восстановить рабочий экземпляр в случае, если что-то пойдет не так.

По информации Rbk-IT, они использовали два проекта с открытым исходным кодом от разработчика по имени abbodi1406 для загрузки, а также установки двоичных файлов Office. Первый называется «Yet Another Office Click To Run URL Generator» (сокращенно YAOCTRU), в то время как второй инструмент известен как «Yet Another Office Click To Run Installer» (он же YAOCTRI). Пользователи могут прочитать больше о них в их официальных репозиториях в сервисе GitHub.

Загрузите последнюю версию zip-архива YAOCTRU из репозитория скриптов автора на GitHub. На момент написания новости последней версией YAOCTRU была версия v9.0.

Извлеките содержимое архива, затем запустите файл с именем YAOCTRU_Generator.cmd. Пользоватлю не нужны права администратора, поэтому обычного двойного щелчка будет вполне достаточно. Выберите пункт DevMain Channel в меню выбора канала обновления. Затем выберите предпочитаемую вами архитектуру двоичных файлов (32-разрядную/64-разрядную), язык и исходные компоненты Office. Для тех, кто не в курсе, компания Microsoft поддерживает множество каналов обновления для различных артикулов и выпусков Office. Основная цель этого проекта — обеспечить максимальную гибкость в возможности выбора между различными переменными развертывания (например, доступностью обновлений новых функций или продолжительностью поддержки). В данном конкретном случае нас больше всего интересует канал Devmain, потому что теперь оттуда можно получить лицензии для предварительного просмотра Office 2024.

Ветка DevMain является полупубличный канал обновления предназначен для того, чтобы сотрудники Microsoft могли протестировать его, прежде чем он станет доступен клиентам. К счастью, пользователям не нужны какие-либо специальные учетные данные или что-то в этом роде для получения сборок, но это определенно не рекомендуется для вашего ежедневного драйвера.

На этом этапе пользователю необходимо выбрать подходящий формат вывода. Инструмент может генерировать сценарии загрузки, совместимые с aria2, wget и curl, и вы даже можете использовать текстовый файл старой школы с URL-адресами для ручной загрузки с помощью вашего менеджера загрузок.

Загрузите предварительную версию Office 2024, используя созданный ранее список скриптов/URL-адресов. Обратите внимание, что Windows 11 и Windows 10 версии 1803 или более поздней поставляются с исполняемым файлом curl из коробки. В результате пользователь может использовать скрипт загрузки curl таким, какой он есть, без необходимости устанавливать что-либо еще.

Теперь, когда исходные файлы готовы, загрузите последнюю версию zip-архива YAOCTRI из репозитория скриптов автора на GitHub для части установки. На момент написания новости последней версией YAOCTRI была версия 10.7.

Извлеките содержимое архива и переместите Reference-C2R_Config.ini, YAOCTRI_Configurator.cmd и YAOCTRI_Installer.cmd в папку, в которую вы загрузили компоненты Office. Эта часть необходима, поскольку единственный канал громкой связи был обновлен в соответствии с брендингом 2024 года. Остальные файлы в пакете (за исключением readme) можно использовать для установки розничных версий Office, что в данном случае бесполезно.

Щелкните правой кнопкой мыши на файле YAOCTRI_Configurator.cmd и запустите его от имени администратора. Он должен автоматически обнаружить установочные файлы Office. В окне выбора продукта обязательно выберите один из фирменных вариантов 2024. Например, запись Office ProPlus 2024 будет охватывать большинство распространенных офисных программ. Если все пойдет правильно, скрипт поможет юзеру доработать данные конфигурации развертывания и установить пакет. Выберите «Установить сейчас», чтобы запустить мастер.

После успешной установки Office откройте любое приложение Office, затем перейдите в меню Файл => Учетная запись, чтобы увидеть фирменный стиль Office 2024. На 9 ноября 2023 года Office 2024 более или менее совпадают с выпуском LTSC 2021. Конечно, компания Microsoft начала бэкпортировать некоторые интересные новые функции из вышестоящих каналов, но пока слишком рано говорить о чем-либо существенном.

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В случае, если пользователи хотят вернуться назад и переустановить розничную/ массовую сборку Office, которая была у них ранее, то им следует использовать проект Office Scrubber от того же разработчика. Просто скачайте последнюю версию скрипта (v11 на момент написания новости), запустите его, перезагрузитесь, а затем запустите установщик стабильной версии Microsoft Office для канала, и все готово.

#microsoft #программное обеспечение #microsoft 365 #microsoft office #microsoft office 2024
Источник: msn.com
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