Последние рекламные объявления компании Nintendo свидетельствуют, что будущая консоль Nintendo Switch 2 может включать в себя специальную версию технологии NVIDIA Deep Learning Super Sampling (DLSS).

Японская гейминговая компания Nintendo активно ищет специалиста по сфере обработки данных, который поможет интегрировать технологии машинного обучения на низкомощных встроенных платформах, что свидетельствует об использовании DLSS в качестве ключевой функции новой консоли.

Стоит отметить, что в объявлении о работе также упоминается необходимость оптимизации моделей машинного обучения под ограничения по мощности, памяти и CPU. Это говорит о том, что спецификации Nintendo Switch 2 уже закончены, а также о том, что консоль может иметь модифицированную версию технологии NVIDIA, специально разработанную для максимального использования ее возможностей и внедрения других технологий на основе искусственного интеллекта.

Связь между Nintendo Switch 2 и NVIDIA DLSS не совсем неожиданна. Предыдущие отчеты указывали на то, что новая консоль способна работать с обновленной версией Zelda: Breath of the Wild и демонстрационной версией The Matrix Awakens на Unreal Engine 5 с высоким разрешением и частотой кадров, благодаря технологии NVIDIA по масштабированию. Однако специализированная версия DLSS для Nintendo Switch 2 скорее всего будет разработана с учетом ограничений консоли, что обеспечит уникальный игровой опыт по сравнению с высокопроизводительными ПК, где используется обычный DLSS.

Стоит отметить, что официального объявления о Nintendo Switch 2 пока не было. Если появятся новые данные, издание Overclockers будет информировать вас о новостях и улучшениях, связанных с этой консолью. Оставайтесь на связи для получения последних новостей.