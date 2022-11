Krafton продолжает поглощать игровые студии

Во время последнего отчета о доходах Krafton неожиданно объявила о приобретении компании Neon Giant, разработчика игры The Ascent. Это уже пятое приобретение за последние два года.

В отличие от большинства приобретений, ни одна из двух компаний не делала никаких публичных заявлений. Вместо этого мы узнали об этом из финансового отчета Krafton за третий квартал (через PCGamer), в котором также содержалась дополнительная информация о том, над чем работает Neon Giant.

Как оказалось, студия работает над FPS с открытым миром и расширяется, чтобы открыть еще один филиал в Канаде для работы над новым проектом, который в настоящее время известен как "Птица, которая пьет слезы". Эта игра основана на популярной серии одноименных корейских фэнтезийных романов, созданных Ёндо Ли. Тизер-трейлер к этому проекту был выпущен в сентябре.

Neon Giant пока выпустила только одну игру, и это The Ascent. В целом, игра была хорошо принята, набрав на Opencritic 73 балла (56% рекомендаций) и 76% оценок пользователей Steam. Она также стала игрой первого дня для Xbox Game Pass.

Neon Giant - пятое приобретение Krafton с мая 2021 года. Среди других недавно приобретенных компаний - 5minlab Corporation (Smash Legends, Baam Squad и Toy Clash), Unknown Worlds (Subnautica и Moonbreaker), Thingsflow (Hellobot) и Dreamotion (GunStrider: Tap Strike, Road to Valor: Вторая мировая война и Ronin: The Last Samurai).