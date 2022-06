Ремейк The Last of Us может выйти 2 сентября на ПК и PS5

Слухи о ремейке The Last of Us для PC и PS5 ходят уже довольно давно. Как сообщил на этой неделе один из известных утечек, Naughty Dog скоро анонсирует ремейк, и он может выйти уже в сентябре.

реклама

Твиттер-аккаунт "The Snitch" быстро приобрел дурную славу после того, как точно слил весь состав участников State of Play от Sony за несколько часов до выхода шоу в эфир. Теперь он вернулся с новой утечкой из PlayStation, утверждая, что The Last of Us Remake может выйти на PS5 и PC 2 сентября этого года.

Интересно, что Spider-Man Remastered также выходит на ПК в августе, а Miles Morales также запланирован на осень, так что в итоге он тоже может появиться в сентябре. До сих пор Sony довольно часто выпускала свои игры для ПК, например, Horizon Zero Dawn и Days Gone вышли с разницей в год. В этом году мы уже видели запуск God of War на ПК, а Uncharted: Legacy of Thieves Collection должна выйти со дня на день.

анонсы и реклама RTX 3050 снова дешевле 40 тр 3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке -60000р на 3090 !! Ti !! в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр 3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80тр <b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU