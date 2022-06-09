Слухи о ремейке The Last of Us для PC и PS5 ходят уже довольно давно. Как сообщил на этой неделе один из известных утечек, Naughty Dog скоро анонсирует ремейк, и он может выйти уже в сентябре.
реклама
Твиттер-аккаунт "The Snitch" быстро приобрел дурную славу после того, как точно слил весь состав участников State of Play от Sony за несколько часов до выхода шоу в эфир. Теперь он вернулся с новой утечкой из PlayStation, утверждая, что The Last of Us Remake может выйти на PS5 и PC 2 сентября этого года.
Интересно, что Spider-Man Remastered также выходит на ПК в августе, а Miles Morales также запланирован на осень, так что в итоге он тоже может появиться в сентябре. До сих пор Sony довольно часто выпускала свои игры для ПК, например, Horizon Zero Dawn и Days Gone вышли с разницей в год. В этом году мы уже видели запуск God of War на ПК, а Uncharted: Legacy of Thieves Collection должна выйти со дня на день.