Новинки переносятся на более поздние сроки из-за сложности разработки

В новом финансовом отчёте SEGA сообщила о возможных сроках выхода двух долгожданных проектов — Persona 4 Revival и Stranger Than Heaven. По данным презентации компании, обе игры попали в раздел "среднесрочного планирования" и могут быть выпущены не ранее финансового года FY2027/3, который начинается в календарном 2026 году и заканчивается в 2027.

Это не значит, что они обязательно появятся именно в 2027: теоретически, их релиз может состояться во второй половине 2026 года. Однако такой график указывает на то, что анонсы этих проектов были сделаны с учётом времени, необходимого для полноценной разработки. Например, Persona 4 Revival, которая должна выйти на PC и консолях, была впервые официально представлена после месяцев слухов и тизеров. В свою очередь, Stranger Than Heaven, известная ранее как Project Century, была раскрыта в рамках Summer Game Fest 2025, но пока остаётся в стадии раннего развития.

Среди других игр, упомянутых в отчёте: Sonic Racing: CrossWorlds, запланированная на сентябрь 2025, уже вышедшая Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army, а также Football Manager 2025, чей релиз намечен на следующий год. Для фанатов JRPG и японских ремастеров эти данные стали сигналом: SEGA делает ставку на качество, а не на скорость, особенно если учитывать масштабность этих проектов.

Для тех, кто ждал скорого релиза, задержка стала небольшим разочарованием, но в условиях современной индустрии, где большие проекты требуют всё больше времени на доработку, такие решения понятны. Остаётся ждать, как будут развиваться события и какие детали появятся в ближайших отчётах. Но одно ясно уже сейчас: компания стремится дать пользователям законченный продукт, даже если это потребует дополнительного времени.