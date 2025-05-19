Splitgate 2 готовится к открытому бета-тестированию — старт 22 мая. Разработчики делают упор на тестирование, классы и возможность создавать свои карты

1047 Games объявила о старте открытой беты Splitgate 2, которая начнётся 22 мая 2025 года и продлится до самого релиза. Это уже не первый проект студии с портальной механикой, но второй разработчикам удалось расширить игровой процесс: появились новые классы, фракции, большие карты и инструмент для создания своих уровней под названием The Lab. По словам генерального директора компании Иэна Пролюкса, команда сейчас активно тестирует игру, чтобы всё было готово к запуску.

В отличие от первой части, где команду составляло всего около 15 человек, над Splitgate 2 работает почти 200 разработчиков, плюс ещё около 50 внешних специалистов. Проект стал масштабнее, но при этом, по заявлению студии, управление стало проще.

Проводят внутренние тесты дважды в неделю, а также большие испытания раз в месяц. Все участники заходят под реальными аккаунтами и участвуют в матчах как обычные игроки. Такой подход помогает заранее выявлять проблемы и корректировать баланс.

Судя по всему, ключевая идея второй части — сохранить базовый дух оригинала, но добавить больше вариаций. В первом Splitgate все начинали с одинаковым оружием, без различий между персонажами. Теперь ввели три фракции: Aeros (быстрые и ловкие), Meridian (лечат союзников и манипулируют временем) и Sabrask (тяжёлые воины с высоким уроном).

Каждая имеет уникальную способность и бонус для всей команды. Например, Aeros даёт ускорение и быструю перезарядку, Meridian — восстановление здоровья и контроль времени, Sabrask — силу и выносливость. Также есть пять основных видов оружия и несколько модификаций, но разработчики подчёркивают: главное — не количество, а то, чтобы каждое изменение имело смысл.

Интересный момент — The Lab, который позволяет игрокам создавать свои карты и игровые режимы. Это напоминает Forge Mode из Halo или редактор из Unreal Tournament. Но здесь добавили поддержку портал — то есть, не просто менять расположение стен и оружия, а строить уровни, где можно использовать телепортацию. То есть, каждый может сделать что-то своё, даже если раньше не работал с такими инструментами. Команда обещает, что входной барьер будет низким, но при этом внутри будут и сложные функции для тех, кто хочет глубже копнуть.

По информации других источников, редакторы уровня в играх становятся всё популярнее. Например, Garry's Mod, Terraria и Starbound держат свою аудиторию благодаря постоянному потоку пользовательского контента. А вот Halo Infinite получил критику из-за слишком сложного интерфейса в Forge Mode.

Иначе говоря, задача 1047 Games — найти баланс между простотой и возможностями. И, судя по словам Пролюкса, они черпали вдохновение из Halo: Reach, где система была удобной и мощной одновременно.



