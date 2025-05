Cosmic Hoarder Edition добавляет уникальный контент и кроссовер с Dave the Diver

Студия Raccoon Logic официально представила обновлённое издание своей сатирической научно-фантастической игры Revenge of the Savage Planet. Версия Cosmic Hoarder стала доступна на платформах PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Стандартная версия проекта вышла 8 мая. Игра поддерживает как одиночный режим, так и кооператив - локальный и онлайн.

В центре сюжета - история о том, как главный герой оказывается брошенным на чужой планете после того, как его увольняет корпорация Alta Interglobal. Игроку предстоит выживать, исследовать миры, собирать ресурсы, изучать окружение и выполнять задания, чтобы вернуться домой. В рамках кампании доступны четыре разнообразных планеты, наполненные странными существами и растениями, а также возможность пополнять свой зоопарк экзотическими инопланетными животными. Cosmic Hoarder Edition включает в себя специальные предметы: костюм HR Enforcer Deluxe, золотой вечерний скафандр, саундтрек и цифровой артбук. Также в комплект вошли четыре новых задания в рамках программы Shama Lama's D.I.A.P.E.R., а в честь праздника Cinco de Mayo игрокам предлагается временный костюм Trash Panda, который будет доступен ограниченное время. Кроме этого, состоялось неожиданное сотрудничество с Mintrocket - персонаж Дэйва-ныряльщика (Dave the Diver) появился в игре в виде кроссового костюма. Это стало возможным благодаря идее Амира Сатвата и тесному взаимодействию между студиями. Руководитель Raccoon Logic Рид Шнайдер отметил, что выбор персонажа был обусловлен стремлением сделать игру ещё более необычной и запоминающейся. Среди ключевых особенностей Revenge of the Savage Planet: возможность играть в кооперативе с друзьями на разных платформах, разделение экрана для локального мультиплеера, глубокая система исследования миров и возможность настраивать внешний вид персонажа и жилища. Пользователей ждут сотни сканируемых объектов, уникальные задания и вызовы, а также юмористический взгляд на корпоративную культуру будущего.