Разработчики The Last of Us Part II Remastered устранили проблемы с вылетами на PC, но продолжают работать над исправлением ошибок автосохранения

Nixxes Software выпустила второй патч для PC-версии The Last of Us Part II Remastered. Обновление 1.1 устраняет ряд проблем, с которыми столкнулись игроки после релиза. В частности, разработчики исправили вылеты игры, проблемы со звуком в документальном фильме Grounded, а также внесли корректировки в работу слайдеров в меню настроек изображения.

Однако проблема с автосохранениями, о которой сообщали многие пользователи, пока остаётся нерешённой. Представители Nixxes заявили, что продолжают работать над этим вопросом. В качестве временного решения они предложили игрокам приостанавливать синхронизацию OneDrive во время игры, поскольку облачный сервис может блокировать запись файлов сохранений.

Игра вышла на PC в начале апреля, и за чуть более чем неделю Nixxes уже выпустила два обновления. Такая оперативная работа над исправлением проблем показывает, что студия серьёзно относится к качеству продукта. Судя по текущему темпу, окончательное решение проблемы с автосохранениями не заставит себя долго ждать.

The Last of Us Part II Remastered стала вторым проектом серии, портированным на PC после The Last of Us Part I. Несмотря на некоторые технические сложности после релиза, Nixxes демонстрирует готовность быстро реагировать на отзывы игроков и улучшать стабильность работы игры. Пока студия работает над исправлением оставшихся проблем, пользователи могут воспользоваться временным решением с отключением OneDrive для нормального функционирования системы сохранений.

Этот случай в очередной раз показывает, насколько важна оперативная поддержка игр после релиза, особенно когда речь идёт о таких ожидаемых проектах, как ремастер культовой The Last of Us Part II. Игроки положительно оценивают быструю реакцию Nixxes на возникающие проблемы, что вселяет надежду на скорое полное устранение всех технических недочётов.