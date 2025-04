Компания Sony готовит новое специальное издание The Last of Us для PS5 — релиз приурочен к премьере второго сезона сериала

Sony готовит к выходу специальное издание The Last of Us для PlayStation 5, приуроченное к премьере второго сезона одноименного сериала 13 апреля. Как сообщил известный инсайдер billbil-kun, игра будет доступна в физическом формате по цене 109,99 долларов, а предзаказы могут открыться в течение двух месяцев. Это уже не первая переизданная версия франшизы — после оригинального ремастера 2014 года для PS4 и полного переиздания The Last of Us Part I для PS5 в 2022 году, а также ремастера второй части в 2024 году.

Среди фанатов ведутся споры о содержании нового издания. Некоторые предполагают, что Sony может объединить обе части в один пакет, хотя непонятно, какие еще улучшения можно внести в уже многократно доработанные версии. Игроки уже получили обновленные режимы, улучшенную графику и новые игровые механики в предыдущих переизданиях. На фоне выхода сериала и регулярного появления связанных с франшизой аксессуаров (включая недавно анонсированный лимитированный контроллер DualSense) часть сообщества начинает испытывать усталость от постоянных переизданий.

Разработчик Naughty Dog в настоящее время сосредоточен на новом проекте Intergalactic: The Heretic Prophet, поэтому третья часть The Last of Us вряд ли появится в ближайшие годы. Тем временем Sony продолжает извлекать выгоду из популярности франшизы, следуя тренду на переиздания успешных игр. Параллельно 3 апреля ожидается выход игры на PC, что расширит аудиторию культовой франшизы.