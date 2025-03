Доступна бета-версия One UI 7.0 для серии Galaxy S23

Компания Samsung начала развертывание программы бета-тестирования One UI 7.0 для серии смартфонов Galaxy S23. Ранее ожидалось, что тестирование начнется в апреле, но владельцы устройств в Южной Корее и Индии уже получили возможность зарегистрироваться и установить обновление. Обновление доступно для моделей Galaxy S23, S23 Plus и S23 Ultra.

Обновление One UI 7.0 основано на операционной системе Android 15 и привносит множество улучшений и новых функций. Размер загружаемого пакета составляет приблизительно 4,7 ГБ, хотя он может незначительно различаться в зависимости от конкретной модели телефона. Установить обновление можно через приложение Samsung Members, а затем через меню настроек в разделе "Обновление ПО".



Однако стоит учитывать, что это бета-версия, и она может содержать ошибки и нестабильности. Поэтому рекомендуется дождаться более поздних этапов тестирования, таких как бета 3 или бета 4, когда большинство багов будет исправлено. Программа бета-тестирования постепенно расширяется на другие регионы, и в ближайшие дни или недели больше пользователей смогут присоединиться к программе.