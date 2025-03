В игре игрокам предстоит выживать в огромном и диком ландшафте, пытаясь добраться до метеостанции при помощи старой карты.

Компания PLAYERUNKNOWN Productions выпустила первый геймплейный трейлер своего нового проекта, однопользовательской игры под названием Prologue: Go Wayback. Игра предлагает игрокам выживание в открытом мире и будет доступна в раннем доступе с лета этого года по цене в 20 долларов. После окончания фазы раннего доступа, цена не будет повышена.

Prologue: Go Wayback предлагает игрокам попасть в огромный и дикий ландшафт, где у них есть только старая карта и основные инструменты для выживания. Цель игры - добраться до метеостанции. Однако, способ достижения этой цели зависит только от игрока. Мир, в котором разворачивается игровой процесс, динамичен и непредсказуем. Погодные условия могут изменяться в любой момент, ставя игроков перед вызовом адаптироваться к экстремальным штормам и морозам.



Важным аспектом выживания в Prologue: Go Wayback будет сбор ресурсов, поиск убежища и добыча пищи. Игроки должны будут быть готовы к экстремальным погодным условиям, которые могут повлиять на статистику и здоровье персонажа. Они также смогут ремонтировать найденные предметы и даже здания по ходу игры. Каждое прохождение игры будет уникальным, так как оно генерируется с помощью технологии машинного обучения студии.