Игра представляет собой 2D-сайд-скроллер с боевым геймплеем, основанным на фильме "Терминатор 2: Судный день".

Компания Reef Entertainment объявляет о выходе игры Terminator 2D: NO FATE - лицензированной сайд-скроллер аркаде с 2D-экшеном, разработанной Bitmap Bureau. Игра будет доступна на различных игровых платформах, включая PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One и PC (через Steam и Epic Games Store) с 5 сентября 2025 года.

В Terminator 2D: NO FATE игроки смогут встать на сторону Сары Коннор и Т-800, чтобы выполнять захватывающие миссии и сражаться с Т-1000, пытаясь помешать планам Скайнета и спасти человеческую расу от уничтожения. Также игроки смогут возглавить Сопротивление в роли Джона Коннора в будущем и сражаться на передовой в войне с машинами в качестве последней надежды человечества. В игре представлена уникальная история, объединяющая культовые сцены из фильма "Терминатор 2: Судный день" с оригинальными сценариями и различными концовками.

Terminator 2D: NO FATE предлагает инновационный геймплей с фирменными аркадными элементами и пиксельной графикой. В трейлере "Создание Terminator 2D: NO FATE" показан процесс разработки игры.