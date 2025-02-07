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ddr22
Samsung Galaxy S24 и Galaxy S25 получат новые анимации через официальное приложение Home Up
Компания Samsung выпустила крупное обновление для приложения Home Up, которое позволяет настраивать анимацию системы на устройствах One UI 7, включая модели Galaxy S24 и Galaxy S25.

Компания Samsung выпустила крупное обновление для приложения Home Up, которое позволяет настраивать анимацию системы на смартфонах One UI 7, включая модели Galaxy S24, Galaxy S25 и их версии Plus и Ultra. Пользователи могут настраивать различные аспекты анимации, например, скорость вибрации иконок приложений, размер иконок при перемещении, скорость воспроизведения анимированного фонового изображения, а также скорость выполнения переходов. Однако, приложение Home Up также предлагает предустановленные варианты, для пользователей, которые не хотят заниматься детальной настройкой.
Видео от Android Authority продемонстрировало эти предустановленные варианты. Кроме того, через приложение Home Up можно осуществлять более радикальные настройки поведения и скорости анимации. Сравнение с анимациями в ColorOS 15 показало, что анимации Samsung стали более плавными.

#samsung
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