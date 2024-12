"Первый берсеркер: Хазан" - это ролевая игра в жанре экшен, которая напоминает по сложности серию Souls.

"Первый берсерк Хазан" - ролевая игра, основанная на вселенной Dungeon and Fighter, которая выйдет в конце марта на ПК и консолях. Новый трейлер, показанный на церемонии The Game Awards Show 2024, подтвердил, что игра станет доступна 27 марта 2025 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S. Кроме того, играбельная демоверсия будет доступна 16 января, позволяя игрокам ознакомиться с игрой перед ее релизом.

"The First Berserker: Khazan" - это ролевая игра в жанре экшен, предлагающая сложный опыт и имеющая некоторые сходства с серией "Souls". Хотя она и схожа с серией "Souls", явно прослеживается влияние игр "Sekiro: Shadows Die Twice" и "Nioh". Например, уклонение не обладает большим числом фреймов неуязвимости, что делает его более рискованным при использовании в ближнем бою. Игра будет предлагать глубокую и сложную систему боя, которая требует от игрока умения планировать и принимать стратегические решения во время схваток. Судя по трейлеру, игра также будет иметь впечатляющую графику и детализацию, создавая уникальную визуальную атмосферу.