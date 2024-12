Игра предлагает игрокам участвовать в хаотичных боях 100 на 100 и в одиночных сражениях во время Первой мировой войны.

Flying Squirrel Entertainment, команда разработчиков известных игр Battle Cry of Freedom и Mount and Blade: Warband, объявила о многопользовательском плейтесте своей новой игры Over The Top: WWI. Плейтест продлится до 9 декабря и предлагает игрокам возможность примериться к хаотичным сражениям в многопользовательском режиме 100 против 100, а также в однопользовательском режиме, партии которого будут проходить в окопах Первой мировой войны.

В игре будет возможность играть за Центральные державы или Тройственную Антанту. Участие в плейтесте абсолютно бесплатно и можно присоединиться на странице игры в Steam. Чтобы продемонстрировать ожидаемые моменты плейтеста, разработчики выпустили трейлер, который показывает хаос, в который можно попасть. В этом плейтесте игроки смогут оценить множество новых функций и обновлений, таких как разрушаемое окружение и возможность вызывать авиаудары. Команда Flying Squirrel Entertainment отметила, что они сейчас в финальной стадии разработки, и с радостью создают эту игру вместе с их сообществом и продвигают ее к релизу. Для тех, кому не хочется играть с другими людьми, будет доступен однопользовательский режим.