Разработчик и издатель игры Black Desert, Pearl Abyss, объявил о разработке нативных сборок игры для PlayStation 5, PlayStation 5 Pro и Xbox Series X|S.

Разработчик и издатель Black Desert, компания Pearl Abyss, объявила о своих планах создать нативные сборки игры для PlayStation 5, PlayStation 5 Pro и Xbox Series X|S. Эти сборки будут иметь улучшенные визуальные эффекты, плавный игровой процесс и лучшую производительность, чтобы обеспечить безсбойную игру и адаптироваться к новым консолям. Обновление будет бесплатным для всех игроков Black Desert Console. Мэтт, генеральный менеджер, провел детальную презентацию, где рассказал о том, что можно ожидать от консольных обновлений.

На данный момент версия для PS5 уже готова и находится на стадии сертификации платформы, а разработка версии для Xbox Series X продолжается. Компания Pearl Abyss планирует выпустить оба обновления в первой половине 2025 года. После выпуска обновлений разработчики также планируют выпустить дополнительные обновления, в том числе расширение под названием Land of the Morning Light. Это расширение будет доступно для всех игроков и позволит им насладиться новыми возможностями и контентом.



Кроме того, Pearl Abyss подтвердила, что 12 декабря в Black Desert появится множество обновлений, которые помогут игрокам развлечься до выпуска родных сборок и расширения Land of the Morning Light. Подробности о данных обновлениях пока не раскрыты, но можно ожидать, что они добавят новые фичи и исправят существующие проблемы.