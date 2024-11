Of Ash and Steel представляет собой захватывающую ролевую игру от третьего лица, вдохновленную старыми исследовательскими историями.

Издательство видеоигр tinyBuild объединилось с инди-разработчиком Fire and Frost Studios, чтобы создать игру Of Ash and Steel. Это захватывающая ролевая игра от третьего лица, которая вдохновлена классическими фэнтези-ролевыми играми и предлагает ностальгический опыт приключений старой школы с современной графикой и дизайном. Игра запланирована к выходу в 2025 году на ПК через Steam. Of Ash and Steel отправляет игроков в Королевство Семи, где они должны развивать свои боевые навыки и создавать союзы с другими персонажами, чтобы выжить в суровых землях. Начав игру в качестве скромного искателя приключений, игроки имеют огромный потенциал, чтобы стать великими героями, которых никто не забудет. Of Ash and Steel предлагает свободу исследования, в отличие от многих других ролевых игр, не указывая игрокам, куда идти. Здесь нет квестовых маркеров и игроки должны полагаться на свои инстинкты и любопытство, чтобы достичь своих целей. В игре будет множество секретов, сокровищ и побочных заданий, что обеспечит игрокам большое количество контента.



Официальный анонс игры был сопровожден выпуском пятиминутного ролика, который демонстрирует геймплей и атмосферу Of Ash and Steel. Видео демонстрирует разнообразные локации, динамичные бои и элементы развития персонажа.