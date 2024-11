Это было достигнуто благодаря продвижению и маркетинговым усилиям, проведенным компанией.

Call of Duty: Black Ops 6 привлекла больше всего трафика за всю историю игровой индустрии Великобритании. Это неудивительно, учитывая популярность франшизы Call of Duty и ожидание игры со стороны множества людей. Activision, издатель игры, провела значительную работу по маркетингу, что, вероятно, способствовало успеху игры. Местные сети EE и BT заявили, что Call of Duty: Black Ops 6 собрала наибольший трафик в истории запуска игр в стране.

Особенно интересно, что пик посещаемости игры пришелся не на день ее запуска, а на 21 октября. В этот день все, кто сделал предварительный заказ, смогли загрузить игру до ее официального выхода.



Однако Call of Duty: Black Ops 6 - не только посещаемая игра, но и важный момент для Xbox Game Pass. Это первая игра, доступная на Game Pass в день релиза. Кроме того, игры Call of Duty: Modern Warfare III и Warzone также доступны тем, у кого есть Game Pass Ultimate.



Интересно отметить, что EE / BT сообщили об увеличении трафика Xbox Live на широкополосных сетях до 144%. Это свидетельствует о значительном увеличении числа игроков, стекающихся к платформам Xbox и привлекательности игрового контента, предоставляемого Call of Duty: Black Ops 6.