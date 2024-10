Оно включает кроссоверный рейд Альянса Final Fantasy XI под названием "Echoes of Vana'diel".

Обновление 7.1 FFXIV: Dawntrail включит в себя 24-игровой рейд Echoes of Vana'Diel, который перенесет игроков в новый мир Vana'Diel. Помимо этого, обновление предложит разнообразный контент, включая первый в истории Альянса рейд повышенной сложности, где игроки смогут сразиться с Облаком Тьмы на хаотическом уровне сложности. Также будут добавлены новые квесты MSQ и подземелье "Полевая станция Ювеявата". Игроки смогут пройти новое испытание под названием The Minstrel's Ballad: Sphene's Burden и новое испытание Unreal Trial под названием The Jade Stoa, где они столкнутся с Бьякко.

Будет представлен новый рейд Futures Rewritten и новые квесты Allied Society, связанные с боевыми классами и профессиями. Кроме того, игроки смогут пройти дополнительные ролевые квесты, доступные после завершения всех квестов Dawntrail, и ознакомиться с историей Wachumeqimeqi. Также они будут иметь возможность погрузиться в новый контент Хильдибранда. В обновление также будет включена поддержка New Game+, позволяющая игрокам переиграть MSQ, квесты по заданиям и ролевые квесты патча 7.0.