iPhone 17 Slim не будет иметь такие впечатляющие характеристики, как ожидалось. Его технические характеристики будут почти идентичны iPhone SE 4, и единственное отличие будет в дизайне. Изначально было предположено, что iPhone 17 Slim заменит модель Plus в линейке iPhone, но согласно последним данным, он будет выпущен как отдельное устройство. Вместо этого, Apple оставит модель Plus в линейке и представит модель Slim как новый вариант.
Хотя пока информации о деталях iPhone 17 Slim не так много, аналитик Минг-Чи Куо поделился своим мнением о нем. Он указывает, что iPhone 17 Slim будет иметь тот же чип A19, что и стандартные модели iPhone 17, но будет оснащен первым 5G-модемом компании. С другой стороны, iPhone 17 Slim будет иметь только одну заднюю камеру, в отличие от других моделей линейки, которые имеют двойную или тройную камеру. Модель Slim также будет выполнена из гибрида алюминия и титана, но с меньшим количеством титана, чем модели iPhone 15 Pro.
Однако важно отметить, что эти детали соответствуют не моделям iPhone 17 или iPhone 17 Plus, а только iPhone SE 4. Куо заявляет, что iPhone 17 Slim не заменит модель iPhone 17 Plus, а его основным преимуществом будет дизайн. Подробности о планах Apple по-прежнему остаются неизвестными, и мы будем следить за новостями от компании.
iPhone 17 Slim не будет иметь такие впечатляющие характеристики, как ожидалось. Его технические характеристики будут почти идентичны iPhone SE 4, и единственное отличие будет в дизайне. Изначально было предположено, что iPhone 17 Slim заменит модель Plus в линейке iPhone, но согласно последним данным, он будет выпущен как отдельное устройство. Вместо этого, Apple оставит модель Plus в линейке и представит модель Slim как новый вариант.