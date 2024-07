Разработчики iPhone 17 «Slim» сообщили, что ожидания от новой модели не будут оправданы.

iPhone 17 Slim не будет иметь такие впечатляющие характеристики, как ожидалось. Его технические характеристики будут почти идентичны iPhone SE 4, и единственное отличие будет в дизайне. Изначально было предположено, что iPhone 17 Slim заменит модель Plus в линейке iPhone, но согласно последним данным, он будет выпущен как отдельное устройство. Вместо этого, Apple оставит модель Plus в линейке и представит модель Slim как новый вариант.

Хотя пока информации о деталях iPhone 17 Slim не так много, аналитик Минг-Чи Куо поделился своим мнением о нем. Он указывает, что iPhone 17 Slim будет иметь тот же чип A19, что и стандартные модели iPhone 17, но будет оснащен первым 5G-модемом компании. С другой стороны, iPhone 17 Slim будет иметь только одну заднюю камеру, в отличие от других моделей линейки, которые имеют двойную или тройную камеру. Модель Slim также будет выполнена из гибрида алюминия и титана, но с меньшим количеством титана, чем модели iPhone 15 Pro.



Однако важно отметить, что эти детали соответствуют не моделям iPhone 17 или iPhone 17 Plus, а только iPhone SE 4. Куо заявляет, что iPhone 17 Slim не заменит модель iPhone 17 Plus, а его основным преимуществом будет дизайн. Подробности о планах Apple по-прежнему остаются неизвестными, и мы будем следить за новостями от компании.