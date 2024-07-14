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ddr22
Ремейк Romance of the Three Kingdoms 8 выйдет на экраны 24 октября
Компания KOEI TECMO объявила о выходе ремейка игры "Romance of the Three Kingdoms 8" 24 октября на платформах PC, PlayStation 4, PlayStation 5 и Nintendo Switch

Компания KOEI TECMO объявила о выходе ремейка игры "Romance of the Three Kingdoms 8". Игра будет доступна для загрузки в цифровом формате 24 октября на PC, PlayStation 4, PlayStation 5 и Nintendo Switch. Этот ремейк основан на игре, выпущенной в 2001 году для PlayStation 2, но включает в себя множество новых функций и контента. В игре теперь будет доступно до тысячи офицеров, вместо прежних 600, и добавлены новые сценарии, включая вымышленные сюжеты, всего более 55 вариантов, что является рекордным числом для серии.

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Одной из ключевых особенностей ремейка  "Romance of the Three Kingdoms 8" является возможность управлять не только правителями и их офицерами, но и свободно присоединиться к бродячей армии. Это открывает уникальные возможности для исследования Трех королевств и разнообразия связей между различными офицерами. В игре пользователь может развивать симбиотические или антагонистические отношения с другими офицерами. Симбиотические отношения позволяют привлекать союзников и получать помощь в выполнении различных задач, а антагонистические отношения могут привести к сражениям с противниками.


Уникальные отношения между офицерами подробно отслеживаются на диаграмме отношений, где видны все связи, включая родственные, дружеские и враждебные. Отношения могут быть различными в зависимости от изменений, происходящих в ходе игры, и могут даже влиять на исход битв или миссий. Кроме того, игроки могут выбирать и участвовать в различных событиях и влиять на жизнь офицеров и развитие Трех королевств.


Ремейк "Romance of the Three Kingdoms 8" также включает новую стратегическую особенность – трейты, которые дают особые способности определенным офицерам на основе их достижений или анекдотов из истории. Например, Цао Цао может дважды выступать на Совете, а Лю Бэй способен встречаться с офицерами без ошибок.


Этот ремейк станет последней частью франшизы "Romance of the Three Kingdoms" после "Romance of the Three Kingdoms XIV", выпущенной в 2020 году. В предыдущей части серии были получены положительные отзывы. Ожидается, что новый ремейк продолжит приятных фанатам серии игровых испытаний и предложит возможность более глубоко погрузиться в историю и культуру Трех королевств.

#romance of the three kingdoms 8
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