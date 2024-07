Компания KOEI TECMO объявила о выходе ремейка игры "Romance of the Three Kingdoms 8" 24 октября на платформах PC, PlayStation 4, PlayStation 5 и Nintendo Switch

Компания KOEI TECMO объявила о выходе ремейка игры "Romance of the Three Kingdoms 8". Игра будет доступна для загрузки в цифровом формате 24 октября на PC, PlayStation 4, PlayStation 5 и Nintendo Switch. Этот ремейк основан на игре, выпущенной в 2001 году для PlayStation 2, но включает в себя множество новых функций и контента. В игре теперь будет доступно до тысячи офицеров, вместо прежних 600, и добавлены новые сценарии, включая вымышленные сюжеты, всего более 55 вариантов, что является рекордным числом для серии.

Одной из ключевых особенностей ремейка "Romance of the Three Kingdoms 8" является возможность управлять не только правителями и их офицерами, но и свободно присоединиться к бродячей армии. Это открывает уникальные возможности для исследования Трех королевств и разнообразия связей между различными офицерами. В игре пользователь может развивать симбиотические или антагонистические отношения с другими офицерами. Симбиотические отношения позволяют привлекать союзников и получать помощь в выполнении различных задач, а антагонистические отношения могут привести к сражениям с противниками.





Уникальные отношения между офицерами подробно отслеживаются на диаграмме отношений, где видны все связи, включая родственные, дружеские и враждебные. Отношения могут быть различными в зависимости от изменений, происходящих в ходе игры, и могут даже влиять на исход битв или миссий. Кроме того, игроки могут выбирать и участвовать в различных событиях и влиять на жизнь офицеров и развитие Трех королевств.





Ремейк "Romance of the Three Kingdoms 8" также включает новую стратегическую особенность – трейты, которые дают особые способности определенным офицерам на основе их достижений или анекдотов из истории. Например, Цао Цао может дважды выступать на Совете, а Лю Бэй способен встречаться с офицерами без ошибок.





Этот ремейк станет последней частью франшизы "Romance of the Three Kingdoms" после "Romance of the Three Kingdoms XIV", выпущенной в 2020 году. В предыдущей части серии были получены положительные отзывы. Ожидается, что новый ремейк продолжит приятных фанатам серии игровых испытаний и предложит возможность более глубоко погрузиться в историю и культуру Трех королевств.