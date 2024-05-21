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ddr22
Разработчик игры Stellar Blade подтвердил сиквел и порт для ПК
Shift Up также планирует выпустить DLC и работать над сиквелом.

Разработчик Stellar Blade и его сиквела подтвердил, что их порт и версия для ПК запланированы. Это решение пришло после того, как игра получила положительные отзывы и оценки как от критиков, так и от пользователей. Stellar Blade - это экшен для PlayStation 5, разработанный южнокорейской компанией Shift Up. Игра была высоко оценена пользователями на Metacritic и показала хорошие результаты по сравнению с другими популярными играми, такими как God of War: Ragnarok, Elden Ring и Ghost of Tsushima.

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Shift Up также планирует выпустить DLC и работать над сиквелом. Они хотят при помощи выпуска версии для ПК привлечь больше игроков. Компания также сообщила, что работает над другим проектом под названием Project Witches, который они надеются также сделать популярным и успешным.

Многие видят в Stellar Blade потенциал для успеха и развития, и считают, что сиквел будет естественным продолжением истории. Судя по реакции игроков и хорошим результатам продаж, сиквел очень вероятен. Версия для ПК также ожидается, чтобы привлечь больше игроков и расширить аудиторию игры.

#stellar blade
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