Snapdragon X Plus имеет 10-ядерный процессор, 42 МБ кэша, NPU с производительностью 45 ТОП и поддержку до 64 ГБ памяти LPDDR5X

Компания Qualcomm представила новый процессор Snapdragon X Plus, который является менее мощной версией уже известного процессора Snapdragon X Elite. В отличие от более дорогого Elite-варианта, который будет предназначен для премиальных ноутбуков, Snapdragon X Plus будет использоваться в более доступных устройствах. Оба чипсета оснащены процессорными ядрами Oryon, что обеспечивает улучшение производительности как в одиночном, так и в многопоточном режимах работы. Snapdragon X Plus обладает некоторыми отличиями, но все же является более бюджетной версией.

Новый процессор Snapdragon X Plus имеет 10 ядер, включающих 6 производительных и четыре эффективных ядра. Он также обладает 42 МБ кэша и был изготовлен по 4-нм техпроцессу TSMC. Графический процессор Adreno поддерживает производительность до 3,8TFLOPS, а блок нейронной обработки (NPU) обеспечивает производительность до 45 тераопераций в секунду.

Помимо высокой производительности, Snapdragon X Plus также обладает другими полезными функциями. Он поддерживает память объемом до 64 ГБ и работает со скоростью до 8 448 МТ/с с использованием технологии LPDDR5X. Кроме того, он может работать с камерой разрешением до 64 Мп или с двумя камерами разрешением по 36 Мп каждая. Важно отметить, что качество изображения при использовании веб-камеры будет значительно улучшено. Snapdragon X Plus также интегрирован с модемом Qualcomm Snapdragon X65 5G, что позволяет подключаться к множеству сетей 5G по всему миру. Одним из главных преимуществ Snapdragon X Plus является его энергоэффективность. В сравнении с Intel Core Ultra 7 155H и AMD Ryzen 9 7940HS, Snapdragon X Plus потребляет на 54% меньше энергии при максимальной производительности. Это позволяет использовать устройства на основе Snapdragon X Plus дольше и снижает затраты на энергию.

Первые ноутбуки на базе Snapdragon X Plus ожидаются во второй половине 2024 года. Пока что нет информации о ценах на эти устройства, но дополнительная информация будет представлена в ближайшее время. Snapdragon X Plus предлагает хорошую производительность, энергоэффективность и поддержку сетей 5G, что делает его привлекательным вариантом для пользователей, ищущих доступные и мощные устройства.