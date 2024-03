Call of Duty: Warzone Mobile для устройств Apple предлагает значительное количество улучшений в графике.

Игра Call of Duty: Warzone Mobile наконец-то стала доступна для пользователей iPhone и iPad. В игре присутствуют популярные карты Battle Royale, такие как Верданск и Остров возрождения. Однако наиболее важным аспектом этой игры является наличие кросс-прогрессии для игроков, которые играют в Call of Duty: Modern Warfare III и Warzone на ПК и консолях. Благодаря этой функции, большинство материалов, полученных в Modern Warfare III и Call of Duty: Warzone, будут доступны между разными платформами.

На iPhone 15 Pro, игра может быть запущена в режиме Peak Graphics, который работает в более высоком разрешении. Также были улучшены текстуры, освещение, дистанция прорисовки, окклюзия окружения и кэширование разрешения. Такие же функции доступны на всех iPad, оснащенных чипом M1 или более новой версией.

Call of Duty: Warzone Mobile поддерживает совместное прохождение с версиями игры на консолях и ПК. Для начала игры достаточно войти в игру, используя идентификатор Activision ID, и большинство материалов будут легко переданы и станут постоянно доступны между разными версиями игры.

Чтобы поиграть в Call of Duty: Warzone Mobile, необходимо устройство с iOS/iPadOS 16 или более поздней версией. Игроки уже могут регистрироваться в игре и начать свое приключение, просто зайдя в App Store. Мобильные игры становятся все более популярными, и Apple предлагает ряд преимуществ для пользователей своих устройств.